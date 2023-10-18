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23 минуты назад

Президент Сербии удивился введению Болгарией акциза на транзит российского газа

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#транзит газа #Сербия #Болгария #экономика

Президент Сербии Александр Вучич отреагировал на введение Болгарией акциза на транзит российского газа.

Президент Сербии Александр Вучич, комментируя введение Болгарией акциза на транзит российского газа, назвал это решение странным, - передает РИА Новости со ссылкой на агентство Танюг.

"Мы и венгры вчера отреагировали совместным сообщением, Синиша Мали подписал решение с Сийярто, Орбан и я одобрили. Странные вещи происходят — газ опять подскочил, нефть подскочила. За день после начала конфликта Израиля и Палестины мы договорились, что не дадим дизелю расти дальше, вне зависимости от того, сколько за это должны будем платить", — сказал глава сербского государства на саммите "Один пояс, один путь" в КНР.

София 13 октября установила акциз в размере 20 левов (десять евро) на каждый мегаватт-час транзита российского газа. Новая плата составляет примерно пятую часть текущей базовой цены газа TTF (50 евро за мегаватт-час). Обычно плата за транзит не превышает десяти процентов от фактической стоимости энергоносителя. Болгарский премьер Николай Денков заявил, что Венгрия и Сербия получили исключение из санкций на импорт газа из России, а введенная мера усилит конкуренцию на газовом рынке.

Как уточнил Вучич, запасов дизеля в Сербии хватит на 65 дней снабжения, нефти — на 73 дня. Газа же в хранилищах Сербии и Венгрии находится около 700 миллионов кубометров.

"Если нам кто-то перекроет поставки газа, у нас будут проблемы. Но мы подготовлены лучше других", — заявил сербский президент.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и вице-премьер и министр финансов Сербии Синиша Мали накануне в совместной декларации заявили, что решение властей Болгарии поднять плату за транзит российского газа угрожает энергоснабжению двух стран, а также "противоречит европейской солидарности".
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#транзит газа #Сербия #Болгария #экономика

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