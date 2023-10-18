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23 минуты назад
Президент Сербии удивился введению Болгарией акциза на транзит российского газа
Президент Сербии Александр Вучич отреагировал на введение Болгарией акциза на транзит российского газа.
Президент Сербии Александр Вучич, комментируя введение Болгарией акциза на транзит российского газа, назвал это решение странным, - передает РИА Новости со ссылкой на агентство Танюг.
"Мы и венгры вчера отреагировали совместным сообщением, Синиша Мали подписал решение с Сийярто, Орбан и я одобрили. Странные вещи происходят — газ опять подскочил, нефть подскочила. За день после начала конфликта Израиля и Палестины мы договорились, что не дадим дизелю расти дальше, вне зависимости от того, сколько за это должны будем платить", — сказал глава сербского государства на саммите "Один пояс, один путь" в КНР.
София 13 октября установила акциз в размере 20 левов (десять евро) на каждый мегаватт-час транзита российского газа. Новая плата составляет примерно пятую часть текущей базовой цены газа TTF (50 евро за мегаватт-час). Обычно плата за транзит не превышает десяти процентов от фактической стоимости энергоносителя. Болгарский премьер Николай Денков заявил, что Венгрия и Сербия получили исключение из санкций на импорт газа из России, а введенная мера усилит конкуренцию на газовом рынке.
Как уточнил Вучич, запасов дизеля в Сербии хватит на 65 дней снабжения, нефти — на 73 дня. Газа же в хранилищах Сербии и Венгрии находится около 700 миллионов кубометров.
"Если нам кто-то перекроет поставки газа, у нас будут проблемы. Но мы подготовлены лучше других", — заявил сербский президент.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и вице-премьер и министр финансов Сербии Синиша Мали накануне в совместной декларации заявили, что решение властей Болгарии поднять плату за транзит российского газа угрожает энергоснабжению двух стран, а также "противоречит европейской солидарности".
"Мы и венгры вчера отреагировали совместным сообщением, Синиша Мали подписал решение с Сийярто, Орбан и я одобрили. Странные вещи происходят — газ опять подскочил, нефть подскочила. За день после начала конфликта Израиля и Палестины мы договорились, что не дадим дизелю расти дальше, вне зависимости от того, сколько за это должны будем платить", — сказал глава сербского государства на саммите "Один пояс, один путь" в КНР.
София 13 октября установила акциз в размере 20 левов (десять евро) на каждый мегаватт-час транзита российского газа. Новая плата составляет примерно пятую часть текущей базовой цены газа TTF (50 евро за мегаватт-час). Обычно плата за транзит не превышает десяти процентов от фактической стоимости энергоносителя. Болгарский премьер Николай Денков заявил, что Венгрия и Сербия получили исключение из санкций на импорт газа из России, а введенная мера усилит конкуренцию на газовом рынке.
Как уточнил Вучич, запасов дизеля в Сербии хватит на 65 дней снабжения, нефти — на 73 дня. Газа же в хранилищах Сербии и Венгрии находится около 700 миллионов кубометров.
"Если нам кто-то перекроет поставки газа, у нас будут проблемы. Но мы подготовлены лучше других", — заявил сербский президент.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и вице-премьер и министр финансов Сербии Синиша Мали накануне в совместной декларации заявили, что решение властей Болгарии поднять плату за транзит российского газа угрожает энергоснабжению двух стран, а также "противоречит европейской солидарности".