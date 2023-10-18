2 минуты назад
Армия обороны Израиля представила свои доказательства непричастности к удару по больнице в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала расшифровку разговора боевиков "Хамаса", которая, по заявлению ведомства, подтверждает причастность палестинской стороны к удару по больнице в секторе Газа.
"Разведка из нескольких источников, которыми мы располагаем, указывает на то, что "Исламский джихад" ((запрещена в РФ) несет ответственность за неудачный запуск ракеты, поразившей больницу в секторе Газа",— подчеркнул Хагари на опубликованном ЦАХАЛом видео. По его словам, анализ оперативных систем ЦАХАЛа показывает, что боевики выпустили ракетный залп в непосредственной близости от больницы Аль-Ахли в секторе Газа.
Также пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала кадры последствий удара, сделанные с беспилотника. Как уверяют израильские военные, характерной для разрывов боеприпасов ЦАХАЛа воронки на этих кадрах нет.
В представленном перехваченном разговоре, который, по версии израильских военных, велся между двумя боевиками, ответственность за удар также возлагалась на "Исламский джихад" (запрещена в РФ).
"Это от нас? Кто это говорит? Они говорят, что шрапнель от ракеты — это "Исламский джихад", а не израильская ракета. Они стреляли с кладбища, летят из-за больницы. За ней есть кладбище?" — говорится в представленной ЦАХАЛом расшифровке переговоров.
Удар по больнице Аль-Ахли был нанесен накануне, число погибших уже превысило 800 человек. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что ответственность за случившееся лежит на "варварских террористах из сектора Газа". Президент Палестины Махмуд Аббас назвал удар "военным преступлением Израиля" и объявил трехдневный траур. МИД РФ призвал Израиль доказать непричастность к ЧП.