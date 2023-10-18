17 минут назад
Липчане пожаловались на заросший знак — его оперативно очистили от растений
Сотрудники Управления главного смотрителя регулярно приводят информационные знаки в порядок, освобождая их от разросшихся растений.
— На том самом перекрёстке, который всё время затапливает, теперь и всё зарастает, — прокомментировал своё обращение автор снимка Тимофей Ёлкин.
Фотографию и жалобу мы переадресовали в пресс-службу администрации Липецка. И сразу же на место выехала спецтехника — информационную табличку очистили от растений.
«Сотрудники Управления главного смотрителя на регулярной основе приводят информационные знаки в порядок, освобождая их от разросшихся растений», — отметили в пресс-службе администрации Липецка.