42 минуты назад
Близкие погибшего в ДТП у Бруслановки водителя «Скании» ищут записи с регистраторов и очевидцев
12 октября около 15:30 на дороге Липецк-Елец у поворота к селу Бруслановка столкнулись грузовики «Скания», «Мерседес» и «ГАЗель».
«В районе места аварии висит камера, но мы пока не смогли получить доступ к записи. Нам кажется странным и то, что при движении со скоростью 75 км/ч водитель вдруг начинает резко тормозить и происходит лобовое столкновение», — поделились своими сомнениями и переживаниями близкие погибшего.
Напомним, 12 октября около 15:30 на дороге Липецк-Елецу поворота к селу Бруслановка столкнулись грузовики «Скания», «Мерседес» и «ГАЗель». Погиб 50-летний водитель «Скании». Ещё два человека пострадали: это 48-летний водитель «Мерседеса» и 42-летняя пассажирка «ГАЗели».
По данным автоинспекции, cначала столкнулись грузовики, а потом «Скания» врезалась в «ГАЗель». После столкновения грузовики и «ГАЗель» загорелись. Дорога у поворота к селу Бруслановка была закрыта до девяти часов вечера.
Гость
Витек