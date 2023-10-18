Происшествия

42 минуты назад

Близкие погибшего в ДТП у Бруслановки водителя «Скании» ищут записи с регистраторов и очевидцев

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#ДТП
2
Близкие погибшего в ДТП у Бруслановки водителя «Скании» ищут записи с регистраторов и очевидцев

12 октября около 15:30 на дороге Липецк-Елец у поворота к селу Бруслановка столкнулись грузовики «Скания», «Мерседес» и «ГАЗель».

Близкие погибшего в аварии у поворота на Бруслановку 50-летнего водителя «Скании» просят откликнуться тех, кто в этот промежуток времени проезжал или был там, а также просят поделиться записями с видеорегистраторов машин. Возможных очевидцев просят позвонить по телефону: 8-910-354-4094 (Дмитрий).

«В районе места аварии висит камера, но мы пока не смогли получить доступ к записи. Нам кажется странным и то, что при движении со скоростью 75 км/ч водитель вдруг начинает резко тормозить и происходит лобовое столкновение», — поделились своими сомнениями и переживаниями близкие погибшего.

Напомним, 12 октября около 15:30 на дороге Липецк-Елецу поворота к селу Бруслановка столкнулись грузовики «Скания», «Мерседес» и «ГАЗель». Погиб 50-летний водитель «Скании». Ещё два человека пострадали: это 48-летний водитель «Мерседеса» и 42-летняя пассажирка «ГАЗели».

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По данным автоинспекции, cначала столкнулись грузовики, а потом «Скания» врезалась в «ГАЗель». После столкновения грузовики и «ГАЗель» загорелись. Дорога у поворота к селу Бруслановка была закрыта до девяти часов вечера.
2 821
#ДТП
2

Комментарии (2)

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Гость

30 минут назад
Интересно? Где там камеру нашли, на дереве?
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Витек

31 минуту назад
Опять там кто то встретился. Пробка дикая.
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Тот самый Липецк: «От Сокольска до Сокола»
#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что
20
Тот самый Липецк: «От Сокольска до Сокола»
Общество

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