37 минут назад
Банк ЗЕНИТ запустил программу защиты средств на карте
Банк ЗЕНИТ запустил новую программу страхования «Карта без опасности». Теперь клиенты могут оформить дополнительную защиту денежных средств на всех банковских картах и счетах Банка ЗЕНИТ. Услуга доступна как для новых, так и действующих клиентов.
Полис защищает от незаконного списания средств третьими лицами, а также от кражи наличных после снятия в банкомате. Кроме того, в страховое покрытие входит утеря платежной карты Банка ЗЕНИТ вместе с личными вещами. Стоимость услуги в зависимости от тарифного плана составляет 300, 400 или 600 рублей в месяц. Размер выплаты по страховым рискам - до 220 тыс., 355 тыс. и 550 тыс. рублей соответственно.
Для оформления полиса достаточно обратиться в любой офис Банка ЗЕНИТ, оплатить услугу и подключить автопролонгацию. Действие программы продлевается каждый месяц при условии успешного списания платы с карточного счета. Подробнее с условиями можно ознакомиться на сайте Банка.
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