Банк ЗЕНИТ запустил программу защиты средств на карте

Банк ЗЕНИТ запустил новую программу страхования «Карта без опасности». Теперь клиенты могут оформить дополнительную защиту денежных средств на всех банковских картах и счетах Банка ЗЕНИТ. Услуга доступна как для новых, так и действующих клиентов.

Полис защищает от незаконного списания средств третьими лицами, а также от кражи наличных после снятия в банкомате. Кроме того, в страховое покрытие входит утеря платежной карты Банка ЗЕНИТ вместе с личными вещами. Стоимость услуги в зависимости от тарифного плана составляет 300, 400 или 600 рублей в месяц. Размер выплаты по страховым рискам - до 220 тыс., 355 тыс. и 550 тыс. рублей соответственно.

Для оформления полиса достаточно обратиться в любой офис Банка ЗЕНИТ, оплатить услугу и подключить автопролонгацию. Действие программы продлевается каждый месяц при условии успешного списания платы с карточного счета. Подробнее с условиями можно ознакомиться на сайте Банка.

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