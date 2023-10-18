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37 минут назад
В Польше мужчина в парке напал с ножом на детей
В результате нападения мужчины один дошкольник скончался в больнице.
В Польше неизвестный мужчина напал с ножом на дошкольников, - передает ТАСС со ссылкой на спасательную службу.
Уточняется, что группа детей была на прогулке в сопровождении одного воспитателя. Они шли на почту, чтобы отправить поздравительные открытки. В какой-то момент к ним подошел пожилой незнакомец.
"Сначала он угрожал детям, а потом ранил ножом пятилетнего мальчика и убежал с места происшествия", - сказал пресс-секретарь отделения скорой помощи в Познани Якуб Вакулюк. Ребенок был доставлен в больницу с ранением в области грудной клетки, потребовалась реанимация. Несмотря на усилия врачей, мальчик умер.
После короткого преследования напавший на детей был пойман полицией. По словам пресс-секретаря познаньской полиции Анджея Боровяка, его задержала сотрудница правоохранительных органов, находившаяся не при исполнении, но случайно оказавшаяся рядом. Содействие оказал прохожий, который выбил нож из его рук.
"Задержанному мужчине 71 год. Он проживает недалеко от места происшествия", - сказал Боровяк. Информации о его родственных связях с пострадавшим мальчиком нет. Мотивы его поступка выясняются. Проводится медицинское освидетельствование мужчины. Свидетели сообщают, что он разговаривал сам с собой, выглядел неопрятно.
Уточняется, что группа детей была на прогулке в сопровождении одного воспитателя. Они шли на почту, чтобы отправить поздравительные открытки. В какой-то момент к ним подошел пожилой незнакомец.
"Сначала он угрожал детям, а потом ранил ножом пятилетнего мальчика и убежал с места происшествия", - сказал пресс-секретарь отделения скорой помощи в Познани Якуб Вакулюк. Ребенок был доставлен в больницу с ранением в области грудной клетки, потребовалась реанимация. Несмотря на усилия врачей, мальчик умер.
После короткого преследования напавший на детей был пойман полицией. По словам пресс-секретаря познаньской полиции Анджея Боровяка, его задержала сотрудница правоохранительных органов, находившаяся не при исполнении, но случайно оказавшаяся рядом. Содействие оказал прохожий, который выбил нож из его рук.
"Задержанному мужчине 71 год. Он проживает недалеко от места происшествия", - сказал Боровяк. Информации о его родственных связях с пострадавшим мальчиком нет. Мотивы его поступка выясняются. Проводится медицинское освидетельствование мужчины. Свидетели сообщают, что он разговаривал сам с собой, выглядел неопрятно.