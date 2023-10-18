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Президент РФ поручил ВКС патрулировать небо над Черным морем

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#патрулирование #Черное море

По словам главы государства, ВКС РФ будут осуществлять патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над акваторией Черного моря. Патрулирование будут осуществлять самолёты МИГ-31, вооруженные комплексами "Кинжал".

Президент России Владимир Путин объявил о начале постоянного патрулирования Воздушно-космическими силами (ВКС) Российской Федерации пространства над Черным морем, - передает ТАСС.

"По моему поручению ВКС России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем. Наши самолеты Миг-31 вооружены комплексами "Кинжал", - объявил глава государства на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

По его словам, "эти комплексы имеют дальность свыше тысячи километров и скорость девять махов".

"Это не угроза", - отметил Путин, пояснив, что информирует о принятом решении.

Президент объявил о своем решении после того, как оценил действия США на Украине, заметив, что Соединенные Штаты все больше втягиваются в этот конфликт. "Плюс еще на фоне ближневосточного конфликта все это происходит, все это накаляет атмосферу", - констатировал он. "Вот они взяли [и] затащили две авиационные группировки в Средиземное море", - привел пример действий США глава российского государства.
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#патрулирование #Черное море

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