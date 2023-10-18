«Мама умерла, отчим не помогал, большие долги по квартплате»: 25-летняя липчанка стала «закладчицей»

и получила 10 лет и 2 месяца колонии общего режима.

Правобережный районный суд Липецка вынес приговор 25-летней ранее судимой липчанке за покушение на незаконный сбыт наркотиков с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая интернет), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.



17 ноября 2022 года осужденная по 228-й статье УК РФ за наркотики липчанка была освобождена из колонии условно-досрочно на срок 5 месяцев 28 дней. Но уже в марте 2023 года молодая женщина снова пошла на преступление.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, липчанка через интернет вступила в сговор с неизвестным под ником «Тен» и договорилась о незаконном сбыте на территории Липецка наркотической смеси, содержащей в своем составе МДМА (d, L-3,4-метилендиокси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин).



В ходе следствия 25-летняя липчанка рассказала, что сама является наркозависимой примерно с 2016 года. После освобождения из мест лишения свободы она устроилась работать в магазин, неофициально подрабатывала швеей, но денег всё равно не хватало.



Усугубляло положение сложная семейная ситуация: её мама умерла, отчим ей не помогал, образовались большие долги по квартплате, поддержать женщину было некому… В результате молодая женщина сначала снова стала употреблять наркотики, а потом из-за сложностей с финансами согласилась на предложение о работе в социальной сети «ВКонтакте» от неизвестного пользователя.



Получив предложение «ВКонтакте», липчанка сразу поняла, что речь идет о работе «закладчиком» наркотиков. Она перешла по ссылке в «Телеграмм» и начала диалог с пользователем по имени «Тен», который пояснил, в чём заключается работа. Поскольку нужны были деньги, женщина согласилась и для трудоустройства отправила фото своего паспорта, после чего получила подробную инструкцию о работе и мерах безопасности.



Неизвестный под ником «Тен» взял на себя обязательства организовывать поставку наркотической смеси и устанавливать розничную стоимость наркотика. Подсудимая же должна была делать тайники-закладки и передавать информацию об их местонахождении.



Но проработала «закладчицей» женщина недолго: вскоре она была задержана полицейскими, а наркотики были изъяты из незаконного оборота.



Так, первый раз 25-летняя липчанка, c её слов, сделала «закладки» 29 марта 2023 года, и они были найдены покупателями — об этом ей сообщил «Teн». До этого она также пробовала раскладывать пакетики, но тогда «Тен» за заплатил, сообщив, что это были пробные или «пустые закладки».



30 марта 2023 года «Тен» в «Телеграмм» прислал женщине координаты места, где находилась оптовая «закладка» с наркотическим средством. Приехав на Северный проезд к указанному месту, женщина нашла оптовую «закладку», забрала ее и положила себе в сумку. Всего там было 62,78 грамма смеси, содержащей в своем составе МДМА (d, L-3,4-метилендиокси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин), расфасованной на 20 свертков по 2 таблетки и 20 свертков по 4 таблетки.



Но практически сразу после получения оптовой «закладки» к женщине подошли полицейские в гражданкой одежде, представились, показали служебные удостоверения и сообщили, что она задержана.



Липчанку доставили в отдел полиции №4 УМВД России по городу Липецку, и в ходе досмотра в помещении дежурной части из сумки были изъяты свертки с наркотическим средством и сотовый телефон. Также при обыске в квартире женщины на кухне в книге был найден пакетик с наркотиком, купленным женщиной для личного употребления, а под холодильником нашли пустые полимерные пакетики и изолента для расфасовки и сбыта наркотиков.



В суде липчанка признала вину, в содеянном раскаялась.



В результате 25-летней женщине назначили 10 лет лишения свободы, а с присоединением неотбытой части наказания по приговору Правобережного районного суда города Липецка от 16 мая 2018 года липчанку приговорили к 10 лет годам 2 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

