Неожиданное предложение сегодня прозвучало от заместителя руководителя Донского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Андрея Устинова на заседании природоохранного комитета областного Совета во время обсуждения реконструкции очистных сооружений Липецкой области. Председатель комитета Людмила Яськова напомнила о проблеме загрязнения реки Воронеж, в которой уже несколько лет не рекомендуют купаться.— Частный сектор Липецка, Ситовка, Введенка густо застроены в пределах водоохранной зоны и не имеют канализации. Даже если бы владельцы этих домов вдруг начали соблюдать законодательство и заказывать ассенизаторские машины, я с трудом представляю, как бы эти перевозки в таком количестве осуществлялись. Эти районы должны быть канализованы. Нужно делать пилотный проект, чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки, — заявил Андрей Устинов.По словам Андрея Устинова, норматив ТБО на одного человека рассчитывается из размера два кубометра в год, а такое же количество жидких отходов может образоваться за неделю.Никаких решений, впрочем, после выступления Андрея Устинова комитет не принял. Так как до сих пор не решена еще более острая проблема — реконструкции существующих очистных сооружений.Они, как рассказала заместитель начальника областного управления ЖКХ Ирина Дьякова, дышат на ладан. Около 82% объектов водоотведения на территории региона изношены более чем на 60%.— По статистическим данным, эти сооружения считаются ветхими объектами, — сказала Ирина Дьякова.На восстановление этих сооружений требуется астрономическая сумма — 17,7 миллиарда рублей. Таких денег в консолидированном бюджете области нет. Но это не значит, что ничего не делается. Работы за счет областного бюджета ведутся на объектах в районных центрах.Реконструированы за 347 миллионов рублей очистные сооружения в Усмани, за 140 миллионов — в Лебедяни. Ведутся строительно-монтажные работы на «Очистных сооружениях биоочистки и прудах фильтрации ОЭЗ РУ ППТ Тербуны». До конца 2023 года закончится реконструкция системы водоотведения Задонска.— Основные загрязнители находятся в Липецке и Ельце вкладываться надо в их реконструкцию, — уточнила Ирина Дьякова. — Без федерального финансирования сдвинуться мы не сможем.«В связи с отсутствием в Российской Федерации специализированных программ по реконструкции муниципальных очистных сооружений, администрацией области с 2019 года неоднократно направлялись обращения в Минстрой России, Минприроды России, правительство РФ о необходимости финансирования реконструкции очистных сооружений Липецка и Ельца с использованием средств федерального бюджета. Но настоящего времени вопрос целевого безвозмездного финансирования за счет средств федерального бюджета не решен», — говорится в отчете областного управления ЖКХ.Очистные сооружения Липецка, обслуживающие почти полмиллиона человек, введены в эксплуатацию в 1967 году. Износ оборудования составляет 63%, технологическая мощность сооружений — 221 тысяча кубометров в сутки. По данным Донского бассейнового водного управления, сбрасываемые из очистных сооружений в реку Воронеж сточные воды не соответствуют нормативным значениям, в реке регулярно фиксируются превышение разрешенных концентраций не менее чем по 14 показателям. Ориентировочная стоимость полной реконструкции очистных сооружений Липецка оценивается в 8,5 миллиарда рублей. Привести их в порядок позволят концессионное соглашение, соглашение с ППК «Фонд развития территорий» и договор займа на реконструкцию очистных сооружений МУП «ЛиСА».Очистные сооружения Ельца построены в 1975 году. Они изношены на 86%. За счет областного бюджета разработан проект новых очистных. Они обойдутся в 5,3 миллиардов рублей. Однако, как прозвучало на заседании комитета, существующие государственные программы не содержат мероприятий по реконструкции очистных сооружений, а «Фонд развития территорий» предоставляет финансовую поддержку только в размере 300 миллионов рублей.