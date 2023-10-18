Общество

сегодня, 14:36

Частный сектор Липецка губит реку Воронеж — без центральной канализации проблему не решить

10 875
#облсовет #река
3
Частный сектор Липецка губит реку Воронеж — без центральной канализации проблему не решить
Неожиданное предложение сегодня прозвучало от заместителя руководителя Донского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Андрея Устинова на заседании природоохранного комитета областного Совета во время обсуждения реконструкции очистных сооружений Липецкой области. Председатель комитета Людмила Яськова напомнила о проблеме загрязнения реки Воронеж, в которой уже несколько лет не рекомендуют купаться.

— Частный сектор Липецка, Ситовка, Введенка густо застроены в пределах водоохранной зоны и не имеют канализации. Даже если бы владельцы этих домов вдруг начали соблюдать законодательство и заказывать ассенизаторские машины, я с трудом представляю, как бы эти перевозки в таком количестве осуществлялись. Эти районы должны быть канализованы. Нужно делать пилотный проект, чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки, — заявил Андрей Устинов.

По словам Андрея Устинова, норматив ТБО на одного человека рассчитывается из размера два кубометра в год, а такое же количество жидких отходов может образоваться за неделю.

Никаких решений, впрочем, после выступления Андрея Устинова комитет не принял. Так как до сих пор не решена еще более острая проблема — реконструкции существующих очистных сооружений.



Они, как рассказала заместитель начальника областного управления ЖКХ Ирина Дьякова, дышат на ладан. Около 82% объектов водоотведения на территории региона изношены более чем на 60%.

— По статистическим данным, эти сооружения считаются ветхими объектами, — сказала Ирина Дьякова.

На восстановление этих сооружений требуется астрономическая сумма — 17,7 миллиарда рублей. Таких денег в консолидированном бюджете области нет. Но это не значит, что ничего не делается. Работы за счет областного бюджета ведутся на объектах в районных центрах.



Реконструированы за 347 миллионов рублей очистные сооружения в Усмани, за 140 миллионов — в Лебедяни. Ведутся строительно-монтажные работы на «Очистных сооружениях биоочистки и прудах фильтрации ОЭЗ РУ ППТ Тербуны». До конца 2023 года закончится реконструкция системы водоотведения Задонска.

— Основные загрязнители находятся в Липецке и Ельце вкладываться надо в их реконструкцию, — уточнила Ирина Дьякова. — Без федерального финансирования сдвинуться мы не сможем.

«В связи с отсутствием в Российской Федерации специализированных программ по реконструкции муниципальных очистных сооружений, администрацией области с 2019 года неоднократно направлялись обращения в Минстрой России, Минприроды России, правительство РФ о необходимости финансирования реконструкции очистных сооружений Липецка и Ельца с использованием средств федерального бюджета. Но настоящего времени вопрос целевого безвозмездного финансирования за счет средств федерального бюджета не решен», — говорится в отчете областного управления ЖКХ.

Очистные сооружения Липецка, обслуживающие почти полмиллиона человек, введены в эксплуатацию в 1967 году. Износ оборудования составляет 63%, технологическая мощность сооружений — 221 тысяча кубометров в сутки. По данным Донского бассейнового водного управления, сбрасываемые из очистных сооружений в реку Воронеж сточные воды не соответствуют нормативным значениям, в реке регулярно фиксируются превышение разрешенных концентраций не менее чем по 14 показателям. Ориентировочная стоимость полной реконструкции очистных сооружений Липецка оценивается в 8,5 миллиарда рублей. Привести их в порядок позволят концессионное соглашение, соглашение с ППК «Фонд развития территорий» и договор займа на реконструкцию очистных сооружений МУП «ЛиСА».

Очистные сооружения Ельца построены в 1975 году. Они изношены на 86%. За счет областного бюджета разработан проект новых очистных. Они обойдутся в 5,3 миллиардов рублей. Однако, как прозвучало на заседании комитета, существующие государственные программы не содержат мероприятий по реконструкции очистных сооружений, а «Фонд развития территорий» предоставляет финансовую поддержку только в размере 300 миллионов рублей.
10 875
#облсовет #река
3

Комментарии (10)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

ссср

4 минуты назад
При нефтегазовом дожде из долларов за 32 года можно было сделать очистные из золота а наполнитель фильтров из алмазной крошки.
ответить

Это будет честнее.

16 минут назад
В списках нет БОЛЬШИХ КУЗМИНОК и ближе сёл к СОКОЛУ. Они же тоже на потоках и там нет канализации.
ответить

Гоги

16 минут назад
Это прорыв!
ответить

КотЭ

25 минут назад
опять, одни слова, и ничего не делается, зачем спрашивается столько народу штаны сидят протирают в администрации, не понятно
ответить

Вот что

35 минут назад
Значит ,наш рубль ничто.Тратятся милларды,а толку ноль.Отчитывайтесь в долларах.
ответить

Весело

55 минут назад
Нашли крайних.
ответить

Депутат

сегодня, 15:10
Сначала всё застащили за копейки - потом Закон об оценочной деятельности. Сначала все берега позастроили - потом Закон о водоохранной зоне. И всё по закону, только сначала для СЕБЯ в отсутствии закона, а потом мужика на машине с удочкой ближе 200 метров к воде не подпускать!
ответить

Веселый

сегодня, 15:06
После дождя листья чернеют
ответить

Елена

сегодня, 15:04
Какие Ситовки, Введенки. Дачный черта города, половина посёлка с канализацией, половина без. Как думаете куда сливают дерьмо частные откачки? Неужели нельзя присоединить к уже существующей канализации остальные дома. Хотя руководитель посёлка свой дом присоединила. Нашла таки возможность, а остальные дома как?
ответить

Николай

сегодня, 14:55
А сколько новых очистных сооружений в области построено за последние 30 лет? После развала СССР?
ответить
Тот самый Липецк: «От Сокольска до Сокола»
#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что
20
Тот самый Липецк: «От Сокольска до Сокола»
Общество

Еще в рубрике

В Липецке начали принимать отремонтированных по нацпроекту дороги
#ремонт дорог
В Липецке начали принимать отремонтированных по нацпроекту дороги

4 минуты назад

Общество
Липчане пожаловались на заросший знак — его оперативно очистили от растений
#дороги #благоустройство
Липчане пожаловались на заросший знак — его оперативно очистили от растений

13 минут назад

Общество
Госжилинспекция получила 110 жалоб на отсутствие тепла в домах
#тепло
14
Госжилинспекция получила 110 жалоб на отсутствие тепла в домах

сегодня, 13:52

Общество
Плату за парковки начнут взимать в Липецке не раньше 15 ноября
#парковки
16
Плату за парковки начнут взимать в Липецке не раньше 15 ноября

сегодня, 13:38

Общество
В Липецк прибыл ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы
#религия #православие
11
В Липецк прибыл ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы

сегодня, 11:50

Общество
Управляющая компания оспорила штраф в 250 000 рублей за бардак на контейнерной площадке
#ЖКХ
12
Управляющая компания оспорила штраф в 250 000 рублей за бардак на контейнерной площадке

сегодня, 11:17

Общество