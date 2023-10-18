Общество
49 минут назад
Госжилинспекция получила 110 жалоб на отсутствие тепла в домах
По результатам проверок, виновные юридические лица могут быть оштрафованы на сумму до 300 000 рублей.
С 9 октября, начала отопительного сезона, сотрудники Госжилинспекции по Липецкой области получили 110 обращений на отсутствие тепла в домах.
— По всем обращениям, где доводы нашли свое подтверждение, принимаются меры административного воздействия с целью побуждения виновных лиц к соблюдению действующего законодательства, — рассказали в Госжилинспекции.
Виновные могут понести весьма суровое административное наказание. Штрафы для юридических лиц составляют от 250 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей, или ответственный работник может быть дисквалифицирован.
Мэрия Липецка дала управляющим компания и энергетикам на налаживание гидравлического режима в жилых домах срок до 8 ноября.
— По всем обращениям, где доводы нашли свое подтверждение, принимаются меры административного воздействия с целью побуждения виновных лиц к соблюдению действующего законодательства, — рассказали в Госжилинспекции.
Виновные могут понести весьма суровое административное наказание. Штрафы для юридических лиц составляют от 250 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей, или ответственный работник может быть дисквалифицирован.
Мэрия Липецка дала управляющим компания и энергетикам на налаживание гидравлического режима в жилых домах срок до 8 ноября.
Гость
гость
Липа
КотЭ
Клейменов
Мичурина 4.
липчанка