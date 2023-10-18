Общество

49 минут назад

Госжилинспекция получила 110 жалоб на отсутствие тепла в домах

7 300
#тепло
1
Госжилинспекция получила 110 жалоб на отсутствие тепла в домах

По результатам проверок, виновные юридические лица могут быть оштрафованы на сумму до 300 000 рублей.

С 9 октября, начала отопительного сезона, сотрудники Госжилинспекции по Липецкой области получили 110 обращений на отсутствие тепла в домах.

— По всем обращениям, где доводы нашли свое подтверждение, принимаются меры административного воздействия с целью побуждения виновных лиц к соблюдению действующего законодательства, — рассказали в Госжилинспекции.

Виновные могут понести весьма суровое административное наказание. Штрафы для юридических лиц составляют от 250 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей, или ответственный работник может быть дисквалифицирован.

Мэрия Липецка дала управляющим компания и энергетикам на налаживание гидравлического режима в жилых домах срок до 8 ноября.
7 300
#тепло
1

Комментарии (7)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гость

15 минут назад
Пишите жалобы в москву в департамент жкх они отпишут на липецк и тогда что то сдвинится
ответить

гость

22 минуты назад
пр.Победы 51/3 до сих пор нет отопления. И даже намека на подачу отопления нет.
ответить

Липа

25 минут назад
липчанка, да не сюда надо писать,а на сайт Липецкой области,в Госжилинспекцию,на сайт президента,что вы все сюда пишите и жалуетесь??Нашли время сюда написать?Так лучше по конкретному адресу!
ответить

КотЭ

27 минут назад
До сих пор нет отопления Фрунзе 30, посмотрим, какую сумму и за какой период принесут на оплату......
ответить

Клейменов

30 минут назад
А сколько из 110 жалоб дали отписок, что все еще принимаете меры?
ответить

Мичурина 4.

32 минуты назад
А до 8 мерзните в своих квартирах. В ЖЕКе заявили нет труб на замену. И что хотите то и делайте, нам по барабану.
ответить

липчанка

36 минут назад
неделина 15 в квартире уже всего 16 градусов. Причину аварийная не говорит.
ответить
Тот самый Липецк: «От Сокольска до Сокола»
#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что
20
Тот самый Липецк: «От Сокольска до Сокола»
Общество

Еще в рубрике

Плату за парковки начнут взымать в Липецке не раньше 15 ноября
#парковки
7
Плату за парковки начнут взымать в Липецке не раньше 15 ноября

59 минут назад

Общество
В Липецк прибыл ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы
#религия #православие
9
В Липецк прибыл ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы

сегодня, 11:50

Общество
Управляющая компания оспорила штраф в 250 000 рублей за бардак на контейнерной площадке
#ЖКХ
10
Управляющая компания оспорила штраф в 250 000 рублей за бардак на контейнерной площадке

сегодня, 11:17

Общество
48-летняя бутлегерша попалась на продаже семи поллитровок
#торговля #алкоголь
1
48-летняя бутлегерша попалась на продаже семи поллитровок

сегодня, 10:56

Общество
«Не оставим ли мы нашим детям воду, которую нельзя будет пить?»
#питьевая вода
29
«Не оставим ли мы нашим детям воду, которую нельзя будет пить?»

сегодня, 10:33

Общество
Ельчанка пыталась восстановить свидетельство о рождении дедушки, появившегося на свет в 1911 году
#суд #ЗАГС
3
Ельчанка пыталась восстановить свидетельство о рождении дедушки, появившегося на свет в 1911 году

сегодня, 10:32

Общество