сегодня, 13:35
21-летнего липчанина подозревают в кражах из расселенного дома ванны и батарей
В расселённом доме он взломал входные двери и из одной квартиры похитил газовую плиту и три батареи отопления, а из другой – ванну, газовую плиту и одну батарею.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по липецкой области, в кражах подозревают неработающего 21-летнего липчанина. Он взломал входные двери и из одной квартиры похитил газовую плиту и три батареи отопления, а из другой – ванну, газовую плиту и одну батарею. Всё это он сдал в скупку металла, выручив 6 000 рублей. Похищенное имущество из скупки изъято.
Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция этой статьи – до пяти лет лишения свободы.
Викторм
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Вася
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