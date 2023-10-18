21-летнего липчанина подозревают в кражах из расселенного дома ванны и батарей

В расселённом доме он взломал входные двери и из одной квартиры похитил газовую плиту и три батареи отопления, а из другой – ванну, газовую плиту и одну батарею.

14 октября в липецкий отдел полиции № 6 обратились две женщины с заявлениями о кражах из квартир, в которых они не живут с момента расселения дома. Общий ущерб составил 40 000 рублей.



Как сообщает пресс-служба УМВД России по липецкой области, в кражах подозревают неработающего 21-летнего липчанина. Он взломал входные двери и из одной квартиры похитил газовую плиту и три батареи отопления, а из другой – ванну, газовую плиту и одну батарею. Всё это он сдал в скупку металла, выручив 6 000 рублей. Похищенное имущество из скупки изъято.



Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция этой статьи – до пяти лет лишения свободы.