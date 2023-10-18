Происшествия

сегодня, 13:35

21-летнего липчанина подозревают в кражах из расселенного дома ванны и батарей

5 471
#кража
1
21-летнего липчанина подозревают в кражах из расселенного дома ванны и батарей

В расселённом доме он взломал входные двери и из одной квартиры похитил газовую плиту и три батареи отопления, а из другой – ванну, газовую плиту и одну батарею.

14 октября в липецкий отдел полиции № 6 обратились две женщины с заявлениями о кражах из квартир, в которых они не живут с момента расселения дома. Общий ущерб составил 40 000 рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по липецкой области, в кражах подозревают неработающего 21-летнего липчанина. Он взломал входные двери и из одной квартиры похитил газовую плиту и три батареи отопления, а из другой – ванну, газовую плиту и одну батарею. Всё это он сдал в скупку металла, выручив 6 000 рублей. Похищенное имущество из скупки изъято.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция этой статьи – до пяти лет лишения свободы.
5 471
#кража
1

Комментарии (5)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Викторм

13 минут назад
Мда? А как они будут доказывать, что батареи и ванны их? Они реально их? Дом-то расселен...
ответить

Жители

32 минуты назад
На силикатном выселили очередной дом, его бомбят и тащат всё с него. Стекла битые летят. Судить надо администрацию-дом выселили, сносите! Деньги на это предусмотрены! Жители получили беплатно квартиры! бЕСПЛАТНО! Идите туда, идите. Нет, живут на 2 дома, и рушат дом. Какое они имеют право тащить ванны, батареи, окна? А парня за что судить? Он снимал, трудился ничье имущество!!!
ответить

мысли в слух

38 минут назад
А работать не пробовал!?! 21 год, а ума нет . И вряд ли будет.
ответить

Вася

42 минуты назад
Батареи в одно лицо точно не упереть
ответить

Непонятно

56 минут назад
у кого он это украл, если дом расселен и имущество брошено? За что судить?
ответить
Тот самый Липецк: «От Сокольска до Сокола»
#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что
20
Тот самый Липецк: «От Сокольска до Сокола»
Общество

Еще в рубрике

Липчане пожаловались на нарушения правил со стороны водителя автоэвакуатора
#ПДД #нарушение
2
Липчане пожаловались на нарушения правил со стороны водителя автоэвакуатора

сегодня, 13:21

Происшествия
Через шестерых обнальщиков прошли свыше 179 миллионов рублей
#обнальщики #отмывание денег
2
Через шестерых обнальщиков прошли свыше 179 миллионов рублей

сегодня, 12:40

Происшествия
31-летний мужчина получил 8 лет колонии строгого режима за 1,8 килограмма наркотиков
#наркотики
2
31-летний мужчина получил 8 лет колонии строгого режима за 1,8 килограмма наркотиков

сегодня, 10:46

Происшествия
Грязинец больше 20 раз под одеждой выносил продукты из «Магнитов» и «Пятёрочек» — ему дали 4 года ко...
#грабёж #мелкое хищение #кража
6
Грязинец больше 20 раз под одеждой выносил продукты из «Магнитов» и «Пятёрочек» — ему дали 4 года ко...

сегодня, 10:13

Происшествия
В пожаре на улице Свиридова пострадали мужчина и женщина
#МЧС #пожар
2
В пожаре на улице Свиридова пострадали мужчина и женщина

сегодня, 09:52

Происшествия
Полицейские возбудили уголовно дело после гибели 44-летнего мужчины на тамбовской трассе
#авария #ДТП
3
Полицейские возбудили уголовно дело после гибели 44-летнего мужчины на тамбовской трассе

сегодня, 08:57

Происшествия