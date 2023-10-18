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22 минуты назад
В Госдуме принят закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний
Вопрос об отзыве ратификации поднял президент РФ Владимир Путин. Соавторами закона стали практически все депутаты Госдумы.
Депутаты Госдумы единогласно приняли во втором и третьем чтениях закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Его соавторами стали председатель Госдумы Вячеслав Володин, руководители фракций и практически все депутаты.
Вопрос о необходимости отзыва ратификации поднял президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай", - говорится на сайте Госдумы.
"Под законопроектом поставили свои подписи 438 депутатов. У нас большая консолидация редко когда вообще бывает, и в этой связи наше голосование будет ответом Соединенным Штатам Америки на их хамское отношение к своим обязанностям по поддержанию глобальной безопасности", — подчеркнул на пленарном заседании Володин.
"Вдумайтесь: 23 года они не ратифицировали этот документ, а вчера проснулись и вспомнили о депутатах Государственной Думы. Им надо уходить в отставку с такой ответственностью. Цинизм, двойные стандарты, полыхает везде от такого отношения. Возомнили себя гегемонами, сторонниками однополярного мира", - подчеркнул Володин.
По его словам, решение по отзыву ратификации ДВЗЯИ принято исключительно в интересах нашей страны и всего мира, построенного на основе стабильности, безопасности и справедливости.
"Это политика, которую проводит президент", — сказал он.
Вопрос о необходимости отзыва ратификации поднял президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай", - говорится на сайте Госдумы.
"Под законопроектом поставили свои подписи 438 депутатов. У нас большая консолидация редко когда вообще бывает, и в этой связи наше голосование будет ответом Соединенным Штатам Америки на их хамское отношение к своим обязанностям по поддержанию глобальной безопасности", — подчеркнул на пленарном заседании Володин.
"Вдумайтесь: 23 года они не ратифицировали этот документ, а вчера проснулись и вспомнили о депутатах Государственной Думы. Им надо уходить в отставку с такой ответственностью. Цинизм, двойные стандарты, полыхает везде от такого отношения. Возомнили себя гегемонами, сторонниками однополярного мира", - подчеркнул Володин.
По его словам, решение по отзыву ратификации ДВЗЯИ принято исключительно в интересах нашей страны и всего мира, построенного на основе стабильности, безопасности и справедливости.
"Это политика, которую проводит президент", — сказал он.