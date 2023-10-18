В России

22 минуты назад

В Госдуме принят закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

9
#ратификация #ДВЗЯИ

Вопрос об отзыве ратификации поднял президент РФ Владимир Путин. Соавторами закона стали практически все депутаты Госдумы.

Депутаты Госдумы единогласно приняли во втором и третьем чтениях закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Его соавторами стали председатель Госдумы Вячеслав Володин, руководители фракций и практически все депутаты.

Вопрос о необходимости отзыва ратификации поднял президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай", - говорится на сайте Госдумы.

"Под законопроектом поставили свои подписи 438 депутатов. У нас большая консолидация редко когда вообще бывает, и в этой связи наше голосование будет ответом Соединенным Штатам Америки на их хамское отношение к своим обязанностям по поддержанию глобальной безопасности", — подчеркнул на пленарном заседании Володин.

"Вдумайтесь: 23 года они не ратифицировали этот документ, а вчера проснулись и вспомнили о депутатах Государственной Думы. Им надо уходить в отставку с такой ответственностью. Цинизм, двойные стандарты, полыхает везде от такого отношения. Возомнили себя гегемонами, сторонниками однополярного мира", - подчеркнул Володин.

По его словам, решение по отзыву ратификации ДВЗЯИ принято исключительно в интересах нашей страны и всего мира, построенного на основе стабильности, безопасности и справедливости.

"Это политика, которую проводит президент", — сказал он.
9
#ратификация #ДВЗЯИ

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
В Липецке появился гибридный офис нового формата для контакт-центра группы «Самолет»
В Липецке появился гибридный офис нового формата для контакт-центра группы «Самолет»
Бизнес

Еще в рубрике

Володин назвал идею разрешить бывшим осуждённым работать учителями ошибкой
#учителя #осужденные
Володин назвал идею разрешить бывшим осуждённым работать учителями ошибкой

сегодня, 12:59

В России
ЦБ рекомендует банкам усилить контроль магазинов для борьбы с отмыванием денег
#экономика #отмывание денег #банки
ЦБ рекомендует банкам усилить контроль магазинов для борьбы с отмыванием денег

сегодня, 12:18

В России
В РФ ученые прогнозируют тройную эпидемию вирусов в текущем респираторном сезоне
#здоровье #вирусы #эпидемия
В РФ ученые прогнозируют тройную эпидемию вирусов в текущем респираторном сезоне

сегодня, 11:28

В России
ЦБ РФ остановил выпуск новой банкноты в 1000 рублей и доработает ее
#банкноты #купюры
28
ЦБ РФ остановил выпуск новой банкноты в 1000 рублей и доработает ее

сегодня, 09:45

В России
СП указала на риск недостачи в бюджет 335 млрд за ближайшие три года

вчера, 18:15

В России
#закон о рекламе
ФАС предложила ввести механизм предупреждения за нарушение закона «О рекламе»

вчера, 18:14

В России