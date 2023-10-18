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Володин назвал идею разрешить бывшим осуждённым работать учителями ошибкой

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#учителя #осужденные

Володин выразил уверенность, что большинство родителей готовы доверить своего ребенка "только людям с безупречной репутацией".

Принятие законопроекта, разрешающего лицам с погашенной судимостью за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления заниматься преподавательской деятельностью, приведёт к опасным ошибкам, - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что в приоритетном порядке обсудили его накануне перед началом пленарного заседания с членами Совета Госдумы.

По общему мнению, эта инициатива приведёт к ошибкам, которые потом могут больно ударить по нашим детям, - написал он в своем Телеграм-канале.

Он уверен, что так думает подавляющее большинство родителей, поскольку они готовы доверить своего ребёнка только людям с безупречной репутацией, - говорится на сайте Госдумы.

"Кроме того, по мнению правового управления Думы, инициатива не согласуется со статьями 331 и 351 Трудового кодекса", — добавил председатель Госдумы.

"Надеюсь, авторы законопроекта отзовут свою инициативу и не будут доводить ее до заседания Государственной Думы. Иначе ее придется отклонить", — резюмировал он.

16 октября в Госдуму был внесен законопроект о праве бывших заключенных за тяжкие и особо тяжкие преступления (за исключением судимости за убийство, половую неприкосновенность и половую свободу личности) работать педагогами и тренерами. Авторами инициативы выступили депутаты Валентина Пивненко, Ирина Роднина, Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов и Петр Толстой. Спустя сутки Толстой снял свою фамилию с законопроекта.




30
#учителя #осужденные

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