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Володин назвал идею разрешить бывшим осуждённым работать учителями ошибкой
Володин выразил уверенность, что большинство родителей готовы доверить своего ребенка "только людям с безупречной репутацией".
Он отметил, что в приоритетном порядке обсудили его накануне перед началом пленарного заседания с членами Совета Госдумы.
По общему мнению, эта инициатива приведёт к ошибкам, которые потом могут больно ударить по нашим детям, - написал он в своем Телеграм-канале.
Он уверен, что так думает подавляющее большинство родителей, поскольку они готовы доверить своего ребёнка только людям с безупречной репутацией, - говорится на сайте Госдумы.
"Кроме того, по мнению правового управления Думы, инициатива не согласуется со статьями 331 и 351 Трудового кодекса", — добавил председатель Госдумы.
"Надеюсь, авторы законопроекта отзовут свою инициативу и не будут доводить ее до заседания Государственной Думы. Иначе ее придется отклонить", — резюмировал он.
16 октября в Госдуму был внесен законопроект о праве бывших заключенных за тяжкие и особо тяжкие преступления (за исключением судимости за убийство, половую неприкосновенность и половую свободу личности) работать педагогами и тренерами. Авторами инициативы выступили депутаты Валентина Пивненко, Ирина Роднина, Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов и Петр Толстой. Спустя сутки Толстой снял свою фамилию с законопроекта.