Происшествия

29 минут назад

Через шестерых обнальщиков прошли свыше 179 миллионов рублей

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#обнальщики #отмывание денег
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Через шестерых обнальщиков прошли свыше 179 миллионов рублей

Дело направлено в суд.

В Липецке направлено в суд уголовное дело в отношении шестерых участников организованной преступной группы, занимавшихся незаконной банковской деятельностью. По версии следствия, в течение нескольких лет участники преступной группы оказывали платные услуги предпринимателям, желающим вывести безналичные денежные средства со счетов своих организаций и обналичить их.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, следствие полагает, что с 2014 по 2016 годы организатор преступной группы вступил в сговор со своими знакомыми, в том числе была одна супружеская пара и ещё трое его знакомых.

По его замыслу, участники организованной преступной группы должны были осуществлять работу с «клиентами» через сеть подконтрольных им юридических лиц, производя фиктивные финансовые операции по переводам денежных средств по счетам организаций. В последующем средства обезличивались в банках и передавались «заказчикам» за вычетом определенного процента за оказанную услугу.

Общая сумма переведенных заказчиками с января 2016 года денежных средств составила свыше 179 миллионов рублей, а доход, полученный в результате незаконной банковской деятельности, оценивается в сумму не менее 12,5 миллиона рублей.

Кроме того, в целях реализации своего преступного умысла двое участников группы незаконное создали юрлицо через подставных лиц. А руководитель преступной группы с целью легализации денежных средств, полученных в результате преступной деятельности, совершил ряд сделок по приобретению имущества.

Обвиняемые отрицают свою вину.

Пятерым участникам организованной преступной группы следствием предьявлено обвинение по пунктам «а, б» части 2 статьи 172 УК РФ за незаконную банковскую деятельность. Кроме того, двое обвиняются в совершении одного преступления по пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ в связи с незаконным созданием юридического лица. Предполагаемому руководителю группы также предьявлено обвинение в совершении двух преступлений по пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ за легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления.

Участникам преступной группы, если их вина будет доказана в суде, может грозить до 7 лет лишения свободы.
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#обнальщики #отмывание денег
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