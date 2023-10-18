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сегодня, 11:50
В Липецк прибыл ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы
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Согласно церковному преданию, пояс соткан из верблюжьей шерсти самой Богородицей.
В Христорождественский собор Липецка прибыл ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы. В Липецкой митрополии прибытие ковчега назвали историческим событием.
«Поздравляю вас с историческим событием – прибытием части Пояса Пресвятой Богородицы на Липецкую землю. Из года в год Святейший Патриарх и его помощники не забывают нашего удела, и периодически посылают сюда мощи святых угодников, чтимые иконы, а сегодня – ту святыню, ради которой многие из нас оставили обычные повседневные дела и пришли в кафедральный собор на молитву», — приводит слова Митрополита Липецкого и Задонского Арсения пресс-служба Липецкой епархии.
Согласно церковному преданию, пояс соткан из верблюжьей шерсти самой Богородицей. Она носила его в продолжение всей жизни, а после ее смерти реликвия была сохранена христианской общиной во утешение верующих. В X веке пояс был разделён на части, которые со временем оказалась в Болгарии, Грузии, Греции, Кипре, России.
Фото — пресс-служба Липецкой епархии
«Поздравляю вас с историческим событием – прибытием части Пояса Пресвятой Богородицы на Липецкую землю. Из года в год Святейший Патриарх и его помощники не забывают нашего удела, и периодически посылают сюда мощи святых угодников, чтимые иконы, а сегодня – ту святыню, ради которой многие из нас оставили обычные повседневные дела и пришли в кафедральный собор на молитву», — приводит слова Митрополита Липецкого и Задонского Арсения пресс-служба Липецкой епархии.
Согласно церковному преданию, пояс соткан из верблюжьей шерсти самой Богородицей. Она носила его в продолжение всей жизни, а после ее смерти реликвия была сохранена христианской общиной во утешение верующих. В X веке пояс был разделён на части, которые со временем оказалась в Болгарии, Грузии, Греции, Кипре, России.
Фото — пресс-служба Липецкой епархии
5 690
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