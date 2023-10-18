Общество

сегодня, 11:50

В Липецк прибыл ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы

5 690
#религия #православие
4
В Липецк прибыл ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы

Согласно церковному преданию, пояс соткан из верблюжьей шерсти самой Богородицей.

В Христорождественский собор Липецка прибыл ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы. В Липецкой митрополии прибытие ковчега назвали историческим событием.

«Поздравляю вас с историческим событием – прибытием части Пояса Пресвятой Богородицы на Липецкую землю. Из года в год Святейший Патриарх и его помощники не забывают нашего удела, и периодически посылают сюда мощи святых угодников, чтимые иконы, а сегодня – ту святыню, ради которой многие из нас оставили обычные повседневные дела и пришли в кафедральный собор на молитву», — приводит слова Митрополита Липецкого и Задонского Арсения пресс-служба Липецкой епархии.

img_3370.jpg

img_3699.jpg

Согласно церковному преданию, пояс соткан из верблюжьей шерсти самой Богородицей. Она носила его в продолжение всей жизни, а после ее смерти реликвия была сохранена христианской общиной во утешение верующих. В X веке пояс был разделён на части, которые со временем оказалась в Болгарии, Грузии, Греции, Кипре, России.

Фото — пресс-служба Липецкой епархии
5 690
#религия #православие
4

Комментарии (5)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

вопрос

14 минут назад
А отгул на работе положен для посещения сего события ?
ответить

Комментатор

37 минут назад
Слава Богу!
ответить

Дед Пихто

51 минуту назад
Темнота, необразованность и мракобесие - это главные скрепы. Бога ради, сами целуйте, но хоть детей не заставляйте.
ответить

Поп

58 минут назад
На СВО наверное деньги собирают?
ответить

Коммунист

сегодня, 12:00
Хорошая новость.
ответить
В Липецке появился гибридный офис нового формата для контакт-центра группы «Самолет»
В Липецке появился гибридный офис нового формата для контакт-центра группы «Самолет»
Бизнес

Еще в рубрике

Управляющая компания оспорила штраф в 250 000 рублей за бардак на контейнерной площадке
#ЖКХ
7
Управляющая компания оспорила штраф в 250 000 рублей за бардак на контейнерной площадке

сегодня, 11:17

Общество
48-летняя бутлегерша попалась на продаже семи поллитровок
#торговля #алкоголь
1
48-летняя бутлегерша попалась на продаже семи поллитровок

сегодня, 10:56

Общество
«Не оставим ли мы нашим детям воду, которую нельзя будет пить?»
#питьевая вода
20
«Не оставим ли мы нашим детям воду, которую нельзя будет пить?»

сегодня, 10:33

Общество
Ельчанка пыталась восстановить свидетельство о рождении дедушки, появившегося на свет в 1911 году
#суд #ЗАГС
2
Ельчанка пыталась восстановить свидетельство о рождении дедушки, появившегося на свет в 1911 году

сегодня, 10:32

Общество
Липецкая вечЁрка: избитая в баре, новости из инфекционки, и что липчане хотят увидеть на месте «Спут...
#вечЁрка #побои #COVID-19
8
Липецкая вечЁрка: избитая в баре, новости из инфекционки, и что липчане хотят увидеть на месте «Спут...

вчера, 20:23

Общество
Битва вратарей осталась не за липчанами
#Хоккей #МХК "Липецк"
5
Битва вратарей осталась не за липчанами

вчера, 18:08

Общество