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ЦБ рекомендует банкам усилить контроль магазинов для борьбы с отмыванием денег
Банк России призвал финансовые организации усилить борьбу с "ресторанной схемой" обналичивания денег, а также с переводами в адрес игорного бизнеса.
В связи с этим регулятор разработал рекомендации для банков-эквайеров и платежных агрегаторов по усилению контроля за магазинами и ресторанами на соответствие их реальной и заявленной деятельности. Они подготовлены для минимизации рисков в области легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, - говорится в документе.
"В ходе мониторинга эквайринговых операций кредитных организаций Банк России выявил некоторые уязвимости, позволяющие использовать эту услугу недобросовестными участниками рынка", — заявил представитель ЦБ. Он описал две такие уязвимости.
Выявлены случаи некорректного использования эквайринговых услуг (то есть услуг по приему платежей от населения) компаниями, работающими в сфере услуг общественного питания. Так, ряд кафе и ресторанов использовали для приема оплаты от своих клиентов терминалы безналичной оплаты и контрольно-кассовую технику, оформленные на третьих лиц, что позволяло не зачислять им средства на свои счета, а перенаправлять их на счета туристических компаний и крупных автосалонов для покупки у них наличной торговой выручки, либо переводить на счета граждан.
"Методические рекомендации направлены на усиление контроля со стороны кредитной организации-эквайера и привлекаемых ими агентов за зачислением денежных средств на счет того торгово-сервисного предприятия (магазина, ресторана), где совершалась покупка", — отметил представитель ЦБ РФ.
Вторая уязвимость — когда под видом организации, предоставляющей легальные услуги, связанные с зачислением и списанием денежных средств по платежным картам граждан (например, услуги микрокредитования, безопасные сделки на сайтах объявлений, чаевые и т.п.), функционируют участники теневого игорного бизнеса, вводящие в заблуждение кредитные организации. "В методических рекомендациях даны пояснения кредитным организациям-эквайерам, каким образом доработать свои системы контроля, чтобы оперативно выявлять такие операции", — указал представитель ЦБ.
В частности, регулятор советует банкам присваивать магазинам и сервисным предприятиям коды MCC (merchant category code, указывают на категорию товара или услуги) и обеспечивать соответствие кода заявленной деятельности компании. Для этого банкам-эквайерам необходимо периодически проверять магазины и рестораны. В частности, они должны обращать внимание на число платежей в течение часа, дня или месяца, их распределение в течение суток, суммы операций и др.
Также банкам рекомендуется указывать в сообщениях о платеже данные компании, включая ИНН, идентификатор POS-терминала и др. В случае подозрений об отмывании средств банкам следует провести углубленную проверку документов клиента и повысить внимание к операциям. Также допускается расторжение договора.