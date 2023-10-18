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В РФ ученые прогнозируют тройную эпидемию вирусов в текущем респираторном сезоне

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#здоровье #вирусы #эпидемия

В России ученые ожидают тройную эпидемию — сезонных вирусов, вируса гриппа и коронавируса — в текущем респираторном сезоне.

Тройную эпидемию - сезонных вирусов, вируса гриппа и коронавируса - ожидают ученые в нынешнем респираторном сезоне, - заявила накануне заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Елена Эсауленко на научно-практической конференции "Новый сезон - старые проблемы", посвященной респираторному сезону 2023-2024 годов, которая проходит в Великом Новгороде.

"В этом сезоне нас ожидает тридемия, или тройная эпидемия. Подъем заболеваемости идет по трем направлениям: сезонные вирусы, вирусы гриппа и COVID-19. У нас сформировалась новая вирусная реальность, в соответствии с которой мы выстраиваем тактику лечения пациентов. Симптоматика всех трех заболеваний очень похожая, поэтому поставить точный диагноз достаточно трудно. Кроме того, нужно учитывать, что возможно развитие тяжелых заболеваний, присоединение бактериальных инфекций, обострение хронических заболеваний. Тем не менее к сезону мы полностью готовы, у нас есть клинические рекомендации, постоянно совершенствуются диагностические возможности, появляются новые лекарства", - отметила Эсауленко.

По ее словам, коронавирус уже не представляет такой опасности, как в начале пандемии. Теперь он более легко переносится, но при этом выросла его заразность, к тому же появляются новые штаммы, такие как "Эрис" и "Пирола", - передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Новгородского государственного университета, который стал одним из организаторов конференции.
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#здоровье #вирусы #эпидемия

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