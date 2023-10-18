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Управляющая компания оспорила штраф в 250 000 рублей за бардак на контейнерной площадке
Арбитражный суд отменил постановление ГЖИ Липецкой области о привлечении УК «Комфорт-Л» к административной ответственности по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.
Напомним, во дворе дома №58 по улице Космонавтов сотрудники Госжилинспекции Липецкой области обнаружили бардак на контейнерной площадке и придомовой территории. Во двор проверяющие наведались после поступления жалобы одного из жильцов дома.
«Не была произведена уборка контейнерной площадки и прилегающей к ней территории от бытового и строительного мусора. Бытовой и строительный мусор обнаружили на придомовой территории многоквартирного дома в районе первого, второго, третьего и четвёртого подъездов», - ранее сообщал Telegram-канал Госжилинспекции Липецкой области.
В отношении ООО УК «Комфорт-Л» был составлен протокол, управляющей организации был назначен штраф в 250 тысяч рублей. Но управляющая компания посчитала необоснованным данное постановление и обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании его незаконным.
«В результате суд выявил существенные недостатки протокола об административном правонарушении, касающиеся указания места и времени совершения правонарушения. Данное обстоятельство является самостоятельным основанием для отмены постановления. Кроме того, приобщенная к материалам дела видеосъемка не позволяет идентифицировать должностное лицо, осуществляющее съемку, дата съемки озвучена только лицом, которое ее осуществляло, личность и полномочия которого идентифицировать невозможно. Исходя из указанных обстоятельств, суд не признал данные видеофайлы надлежащим доказательством события административного правонарушения, зафиксированного в протоколе», — отмечает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Суд также согласился с доводом управляющей компании, что сама по себе фиксация факта наличия мусора на контейнерной площадке и придомовой территории только в один конкретный момент времени не является безусловным и достаточным основанием для вывода о виновном и противоправном бездействии управляющей компании и нарушении правил содержания многоквартирного дома. Такой мусор может появиться непосредственно после осуществления надлежащей уборки управляющей компанией контейнерной площадки и придомовой территории. Административный орган должен устанавливать именно систематическое бездействие управляющей компании по неосуществлению таких действий.
В результате суд встал на сторону управляющей компании и пришел к выводу о том, что ГЖИ Липецкой области не доказано событие административного правонарушения и вина общества в его совершении.
Постановление ГЖИ Липецкой области признали незаконным и подлежащим отмене.
Animal Planet
Вот так.