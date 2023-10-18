Общество

19 минут назад

Управляющая компания оспорила штраф в 250 000 рублей за бардак на контейнерной площадке

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#ЖКХ
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Управляющая компания оспорила штраф в 250 000 рублей за бардак на контейнерной площадке

Арбитражный суд отменил постановление ГЖИ Липецкой области о привлечении УК «Комфорт-Л» к административной ответственности по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.

В арбитражный суд обратилось общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Комфорт-Л» с заявлением к Государственной жилищной инспекции Липецкой области об отмене постановления по делу об административном правонарушении.

Напомним, во дворе дома №58 по улице Космонавтов сотрудники Госжилинспекции Липецкой области обнаружили бардак на контейнерной площадке и придомовой территории. Во двор проверяющие наведались после поступления жалобы одного из жильцов дома.

«Не была произведена уборка контейнерной площадки и прилегающей к ней территории от бытового и строительного мусора. Бытовой и строительный мусор обнаружили на придомовой территории многоквартирного дома в районе первого, второго, третьего и четвёртого подъездов», - ранее сообщал Telegram-канал Госжилинспекции Липецкой области.

В отношении ООО УК «Комфорт-Л» был составлен протокол, управляющей организации был назначен штраф в 250 тысяч рублей. Но управляющая компания посчитала необоснованным данное постановление и обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании его незаконным.

«В результате суд выявил существенные недостатки протокола об административном правонарушении, касающиеся указания места и времени совершения правонарушения. Данное обстоятельство является самостоятельным основанием для отмены постановления. Кроме того, приобщенная к материалам дела видеосъемка не позволяет идентифицировать должностное лицо, осуществляющее съемку, дата съемки озвучена только лицом, которое ее осуществляло, личность и полномочия которого идентифицировать невозможно. Исходя из указанных обстоятельств, суд не признал данные видеофайлы надлежащим доказательством события административного правонарушения, зафиксированного в протоколе», — отмечает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Суд также согласился с доводом управляющей компании, что сама по себе фиксация факта наличия мусора на контейнерной площадке и придомовой территории только в один конкретный момент времени не является безусловным и достаточным основанием для вывода о виновном и противоправном бездействии управляющей компании и нарушении правил содержания многоквартирного дома. Такой мусор может появиться непосредственно после осуществления надлежащей уборки управляющей компанией контейнерной площадки и придомовой территории. Административный орган должен устанавливать именно систематическое бездействие управляющей компании по неосуществлению таких действий.

В результате суд встал на сторону управляющей компании и пришел к выводу о том, что ГЖИ Липецкой области не доказано событие административного правонарушения и вина общества в его совершении.

Постановление ГЖИ Липецкой области признали незаконным и подлежащим отмене.
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#ЖКХ
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Комментарии (2)

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Animal Planet

8 минут назад
У кого поднялась рука выбросить деревянные двери?
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Вот так.

9 минут назад
То есть вы теперь должны сообщить за 2 недели время и часы посещения для выездной комиссии. Чтоб УК вовремя среагировала на это выездную комиссию и привела в порядок свои косяки. И не тот человек вёл сёмку не тем фотоаппаратом, смартфоном.
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