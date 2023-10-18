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51 минуту назад
31-летний мужчина получил 8 лет колонии строгого режима за 1,8 килограмма наркотиков
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За попытку незаконно сбыта наркотиков осужден уроженец Узбекистана.
Становлянский районный суд приговорил к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима 31-летнего уроженца республики Узбекистан за покушение на незаконный сбыт наркотиков с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая интернет), группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в 2022 году подсудимый посредством популярного мессенджера договорился с неизвестными о незаконном сбыте наркотиков. 4 октября прошлого года мужчина в Балашихе Московской области в парке получил наркотические средства — героин, фенадон, долофин общей массой более 1,8 килограмма.
После подсудимый поехал на автомобиле марки «Киа Рио» в Воронежскую и Липецкую области с целью размещения там закладок. Но в Становлянском районе автомобиль был остановлен полицейскими, а наркотики изъяты.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в 2022 году подсудимый посредством популярного мессенджера договорился с неизвестными о незаконном сбыте наркотиков. 4 октября прошлого года мужчина в Балашихе Московской области в парке получил наркотические средства — героин, фенадон, долофин общей массой более 1,8 килограмма.
После подсудимый поехал на автомобиле марки «Киа Рио» в Воронежскую и Липецкую области с целью размещения там закладок. Но в Становлянском районе автомобиль был остановлен полицейскими, а наркотики изъяты.
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Однако