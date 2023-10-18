Происшествия

51 минуту назад

31-летний мужчина получил 8 лет колонии строгого режима за 1,8 килограмма наркотиков

1 143
#наркотики
31-летний мужчина получил 8 лет колонии строгого режима за 1,8 килограмма наркотиков

За попытку незаконно сбыта наркотиков осужден уроженец Узбекистана.

Становлянский районный суд приговорил к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима 31-летнего уроженца республики Узбекистан за покушение на незаконный сбыт наркотиков с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая интернет), группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в 2022 году подсудимый посредством популярного мессенджера договорился с неизвестными о незаконном сбыте наркотиков. 4 октября прошлого года мужчина в Балашихе Московской области в парке получил наркотические средства — героин, фенадон, долофин общей массой более 1,8 килограмма.

После подсудимый поехал на автомобиле марки «Киа Рио» в Воронежскую и Липецкую области с целью размещения там закладок. Но в Становлянском районе автомобиль был остановлен полицейскими, а наркотики изъяты.
1 143
#наркотики

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Однако

41 минуту назад
Его кто-то сдал, или это случайность?..
ответить
В Липецке появился гибридный офис нового формата для контакт-центра группы «Самолет»
В Липецке появился гибридный офис нового формата для контакт-центра группы «Самолет»
Бизнес

Еще в рубрике

Грязинец больше 20 раз под одеждой выносил продукты из «Магнитов» и «Пятёрочек» — ему дали 4 года ко...
#грабёж #мелкое хищение #кража
4
Грязинец больше 20 раз под одеждой выносил продукты из «Магнитов» и «Пятёрочек» — ему дали 4 года ко...

сегодня, 10:13

Происшествия
В пожаре на улице Свиридова пострадали мужчина и женщина
#МЧС #пожар
В пожаре на улице Свиридова пострадали мужчина и женщина

сегодня, 09:52

Происшествия
Полицейские возбудили уголовно дело после гибели 44-летнего мужчины на тамбовской трассе
#авария #ДТП
1
Полицейские возбудили уголовно дело после гибели 44-летнего мужчины на тамбовской трассе

сегодня, 08:57

Происшествия
Два человека пострадали в столкновении легковушки и грузовика
#авария #ДТП
1
Два человека пострадали в столкновении легковушки и грузовика

сегодня, 08:45

Происшествия
Житель Липецка растлил под Октябрьским мостом восьмерых школьниц
#педофилия
42
Житель Липецка растлил под Октябрьским мостом восьмерых школьниц

вчера, 17:40

Происшествия
Бес попутал: разговор о боге закончился поножовщиной и реанимацией
#поножовщина #конфликт
9
Бес попутал: разговор о боге закончился поножовщиной и реанимацией

вчера, 17:39

Происшествия