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сегодня, 10:32

Ельчанка пыталась восстановить свидетельство о рождении дедушки, появившегося на свет в 1911 году

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#суд #ЗАГС
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Ельчанка пыталась восстановить свидетельство о рождении дедушки, появившегося на свет в 1911 году

Но безуспешно.

Ельчанка обратилась в суд с необычным заявлением — она просила восстановить свидетельство о рождении ее дедушки, рожденного в 1911 году в городе Ельце.

Но Елецкий городской суд отказал женщине в принятии заявления о восстановлении свидетельства о рождении, возвратив его со всеми приложенными документами. Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, в 1911 году свидетельства о рождении граждан не выдавались, а запись о рождении делалась в метрических книгах церкви по месту рождения ребенка. Заявитель вправе получить выписку из метрической книги в архиве субъекта РФ по месту рождения дедушки при её наличии.

Заявительнице также было разъяснено, что выдача свидетельств о рождении, в том числе повторно, осуществляется органами ЗАГС в порядке, предусмотренном федеральным законом №143- от 15 ноября 1997 года «Об актах гражданского состояния». Решение вопроса о повторной выдаче свидетельства о рождении к компетенции суда общей юрисдикции не относится.
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#суд #ЗАГС
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Комментарии (1)

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галина

42 минуты назад
Ну не туда ее направили... а через суд можно установить факт родственных отношений
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