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43 минуты назад
В МИД РФ назвали удар по больнице в Газе преступлением и актом расчеловечивания
Представитель Министерства здравоохранения палестинского анклава подчеркнул, что все погибшие были гражданскими лицами.
Россия квалифицирует удар по больнице в секторе Газа как преступление и акт расчеловечивания, - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
"Относительно нашей оценки: безусловно квалифицируем подобное… деяние в качестве преступления, в качестве акта расчеловечивания. А теперь относительно того, кто виновен. Вы знаете, до сих пор мы исходили из тех заявлений, которые делал официальный Израиль. В частности, было заявлено, что будут наноситься удары по этому региону, призывали людей, которые населяют этот регион, покинуть его в связи с тем, что им не могут гарантировать безопасность. Мало того, все эти заявления дополнялись квалификацией проживающих там людей – я прощу прощения за то, что вынуждена это повторять, – "животнообразными" людьми…", – напомнила Мария Захарова.
Государства Ближнего Востока называют Израиль виновным в этом преступлении, но Запад отреагировал на случившееся иначе, продолжила она.
"Я прочитала все заявления, которые были сделаны министерствами иностранных дел региона, они все однозначно осуждают не только сам удар, но называют виновным Израиль. Я прочитала все западные заявления, которые были сделаны только с упором на осуждение самого удара по больнице, как будто удар сам себя наносил", – отметила Мария Захарова.
Она сравнила позицию Запада по ракетному удару по больнице с высказыванием главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о бомбардировке Хиросимы.
"Очень напоминает ситуацию с Хиросимой и Нагасаки. ...Концепция последних лет заключалась в том, что бомбы падали сами на Хиросиму и Нагасаки, никто их не сбрасывал. А потом, когда общественное мнение к этой мысли привыкло, начали инкорпорировать в виде виновного Советский Союз, что сделала Урсула фон дер Ляйен. Видимо, западная тактика идет сейчас в этом же русле: сначала дать понять всем, что они не такие уж и звери, и что людей все-таки жалко, но при этом не называть виновного, а затем инкорпорировать того виновного, которого им будет выгодно", – подчкеркнула Захарова.
Дипломат призвала Израиль подтвердить свою непричастность к ракетному удару с помощью спутниковых снимков.
"Будьте добры, предоставьте спутниковые снимки, и неплохо, если бы это сделали американские партнеры, которые свидетельствовали бы о всей той географии полетов, со всеми подробностями, которые имелись на этот момент",— призвала она.
Удар по больнице Аль-Ахли нанесли накануне вечером, в результате погибли более 800 человек. Президент Палестины Махмуд Аббас назвал это "военным преступлением Израиля" и объявил трехдневный траур. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху возложил ответственность на "варварских террористов из сектора Газа". Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за ЧП, - пишет "Ъ".
"Относительно нашей оценки: безусловно квалифицируем подобное… деяние в качестве преступления, в качестве акта расчеловечивания. А теперь относительно того, кто виновен. Вы знаете, до сих пор мы исходили из тех заявлений, которые делал официальный Израиль. В частности, было заявлено, что будут наноситься удары по этому региону, призывали людей, которые населяют этот регион, покинуть его в связи с тем, что им не могут гарантировать безопасность. Мало того, все эти заявления дополнялись квалификацией проживающих там людей – я прощу прощения за то, что вынуждена это повторять, – "животнообразными" людьми…", – напомнила Мария Захарова.
Государства Ближнего Востока называют Израиль виновным в этом преступлении, но Запад отреагировал на случившееся иначе, продолжила она.
"Я прочитала все заявления, которые были сделаны министерствами иностранных дел региона, они все однозначно осуждают не только сам удар, но называют виновным Израиль. Я прочитала все западные заявления, которые были сделаны только с упором на осуждение самого удара по больнице, как будто удар сам себя наносил", – отметила Мария Захарова.
Она сравнила позицию Запада по ракетному удару по больнице с высказыванием главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о бомбардировке Хиросимы.
"Очень напоминает ситуацию с Хиросимой и Нагасаки. ...Концепция последних лет заключалась в том, что бомбы падали сами на Хиросиму и Нагасаки, никто их не сбрасывал. А потом, когда общественное мнение к этой мысли привыкло, начали инкорпорировать в виде виновного Советский Союз, что сделала Урсула фон дер Ляйен. Видимо, западная тактика идет сейчас в этом же русле: сначала дать понять всем, что они не такие уж и звери, и что людей все-таки жалко, но при этом не называть виновного, а затем инкорпорировать того виновного, которого им будет выгодно", – подчкеркнула Захарова.
Дипломат призвала Израиль подтвердить свою непричастность к ракетному удару с помощью спутниковых снимков.
"Будьте добры, предоставьте спутниковые снимки, и неплохо, если бы это сделали американские партнеры, которые свидетельствовали бы о всей той географии полетов, со всеми подробностями, которые имелись на этот момент",— призвала она.
Удар по больнице Аль-Ахли нанесли накануне вечером, в результате погибли более 800 человек. Президент Палестины Махмуд Аббас назвал это "военным преступлением Израиля" и объявил трехдневный траур. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху возложил ответственность на "варварских террористов из сектора Газа". Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за ЧП, - пишет "Ъ".