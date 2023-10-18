Происшествия

12 минут назад

В пожаре на улице Свиридова пострадали мужчина и женщина

219
#МЧС #пожар
В пожаре на улице Свиридова пострадали мужчина и женщина

Из многоэтажного дома пожарные эвакуировали 45 человек.

17 октября около пяти часов вечера в доме №5 по улице Свиридова вспыхнул пожар: горела квартира. Площадь возгорания, по данным МЧС, составила 20 квадратных метров.

В пожаре пострадали 38-летний мужчина и 66-летняя женщина. Из дома эвакуированы 45 человек, еще 20 спасены.

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Три пожара произошли в вчера в Ельце. На железнодорожном вокзале (улица Привокзальная)  горели торговый павильон, часовня и хозпостройка. Огонь уничтожил кровлю, повредил внутреннюю отделку и перекрытия торгового павильона на площади 40 квадратных метров, отделку потолочного перекрытия часовни на шести квадратных метрах.

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Возгорания в многоквартирных домах на елецких улицах Коммунаров и Мира очевидцы ликвидировали до приезда пожарных. В обоих случаях площадь пожара составила один квадратный метр.
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#МЧС #пожар

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