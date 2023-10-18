В России

15 минут назад

ЦБ РФ остановил выпуск новой банкноты в 1000 рублей и доработает ее

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#банкноты #купюры

В настоящее время принято решение остановить выпуск банкноты.

Центробанк России доработает дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей, в настоящее время принято решение остановить выпуск банкноты, - говорится на сайте регулятора.

Уточняется, что в широкое обращение купюра не поступила.

16 октября ЦБ РФ представил новые купюры номиналом в 1000 и 5000 рублей.

Отмечалось, что обновленные банкноты выполнены в современном дизайне и имеют усиленный защитный комплекс.
228
#банкноты #купюры

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