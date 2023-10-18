В России
15 минут назад
ЦБ РФ остановил выпуск новой банкноты в 1000 рублей и доработает ее
В настоящее время принято решение остановить выпуск банкноты.
Центробанк России доработает дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей, в настоящее время принято решение остановить выпуск банкноты, - говорится на сайте регулятора.
Уточняется, что в широкое обращение купюра не поступила.
16 октября ЦБ РФ представил новые купюры номиналом в 1000 и 5000 рублей.
Отмечалось, что обновленные банкноты выполнены в современном дизайне и имеют усиленный защитный комплекс.
Уточняется, что в широкое обращение купюра не поступила.
16 октября ЦБ РФ представил новые купюры номиналом в 1000 и 5000 рублей.
Отмечалось, что обновленные банкноты выполнены в современном дизайне и имеют усиленный защитный комплекс.