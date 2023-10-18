Полицейские возбудили уголовно дело после гибели 44-летнего мужчины на тамбовской трассе

В смертельной аварии обвиняется 40-летний водитель.

Отделом по расследованию дорожно-транспортных происшествий следственного управления УМВД России по Липецку возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего водителя. Он обвиняется по статье 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).



Ночью 10 октября на 285 километре дороги Орел-Тамбов водитель сбил насмерть 44-летнего мужчину. Как считает следствие, при этом водитель нарушил правила дорожного движения.



«На время предварительного следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается», — рассказали в полиции.



Фото пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области

