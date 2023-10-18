Происшествия

сегодня, 08:45

Два человека пострадали в столкновении легковушки и грузовика

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#авария #ДТП
Два человека пострадали в столкновении легковушки и грузовика

Кроме них в авариях за минувшие сутки получили травмы два ребенка. Одно ДТП закончилось смертью водителя. 

17 октября в Елецком районе на трассе «Дон» столкнулись автомобиль «Лада Приора» с 33-летним водителем и грузовик «КамАЗ» с 38-летним мужчиной за рулем. В аварии получили травмы два пассажира «Приоры».

В Добровском районе на дороге Липецк – Чаплыгин столкнулись автомобили «Ока» под управлением 66-летнего мужчины и «Фотон» с 48-летним водителем. Водитель «Оки» умер по дороге в больницу.

В Липецке на улице Неделина в столкновении автомобилей «Форд» и «Мазда» пострадал 39-летний водитель второго автомобиля и два его пассажира: мальчики семи и десяти лет.

Фото УГИБДД по Липецкой области
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#авария #ДТП

Комментарии (1)

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Водитель со стажем

22 минуты назад
Летят, глазюки выпучат!куда? Там , на верху ,круглосуточно принимают. Дорога грязная, хуже чем лёд, особенно опавшая листва . По грязинской , тем более свежий асфальт, гудрон ещё не сошёл.
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