Два человека пострадали в столкновении легковушки и грузовика

Кроме них в авариях за минувшие сутки получили травмы два ребенка. Одно ДТП закончилось смертью водителя.

17 октября в Елецком районе на трассе «Дон» столкнулись автомобиль «Лада Приора» с 33-летним водителем и грузовик «КамАЗ» с 38-летним мужчиной за рулем. В аварии получили травмы два пассажира «Приоры».



В Добровском районе на дороге Липецк – Чаплыгин столкнулись автомобили «Ока» под управлением 66-летнего мужчины и «Фотон» с 48-летним водителем. Водитель «Оки» умер по дороге в больницу.



В Липецке на улице Неделина в столкновении автомобилей «Форд» и «Мазда» пострадал 39-летний водитель второго автомобиля и два его пассажира: мальчики семи и десяти лет.



Фото УГИБДД по Липецкой области

