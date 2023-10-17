Битва вратарей осталась не за липчанами

В первой игре в Белгороде наши парни уступили с минимальным счётом.

Липецкие хоккеисты уступили в первом матче в Белгороде соседям по турнирной таблице – 0:1.

Голевых моментов команды создали не меньше обычного, временами команды даже переходили на игру на встречных курсах, но здорово действовали вратари. В итоге местный голкипер Илья Фирсов отразил все 28 бросков по своим воротам, а наш Максим Пузяков – 24 из 25.

Шанс открыть счёт липчане упустили на 7-й минуте, первый раз оказавшись в большинстве. Клим Коваленко бросал с «пятачка», но шайба пролетела выше ворот.

Стопроцентные моменты не реализовывал и «Белгород»: в середине второго тайма нападающий Илья Эленпорт выходил один на один с голкипером, но не попал в створ. Особенным этот матч был для воспитанника липецкого хоккея Алексея Трухачёва, которого в прошлом сезоне отчислили из родной команды в статусе её лучшего бомбардира. Выступающий за «Белгород» форвард бросал с убойной позиции незадолго до второго перерыва, но липчан спас Пузяков.

Единственный раз наш голкипер оказался бессилен на 47-й минуте; форвард Эдуард Абрамов выскочил из-за ворот и с близкого расстояния нашёл брешь между щитком вратаря и штангой – 1:0.

На последней минуте «Липецк» снял вратаря и пошел в атаку вшестером. Самый реальный момент был к Коваленко, который выходил один на один, но проиграл дуэль голкиперу.

В турнирной таблице команды поменялись местами: «Белгород» поднялся на 6-е место, липчане опустились на 7-е. У обеих команд по 11 очков, при этом наши парни провели 11 игр – на две больше, чем белгородцы.

Сегодня состоится повторный матч.