Общество

43 минуты назад

На двух десятках улиц Липецка отключат холодную воду

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#отключения
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На двух десятках улиц Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 18 октября станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 77, 79, 83, 83а, 83/1, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 111 по улице Московской, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 5б, 6 по проезду Кувшинова, №№ 4, 5, 5а, 5б, 6, 8, 8а, 10, 12, 12а, 12б, 12/1 по улице Полиграфической, №№ 40, 42, 44 по улице Толстого, № 3 по улице 8 Марта, № 11 по улице Ворошилова, № 21 по улице Механизаторов. Подвоз воды будет организован по адресам: улица Московская, 85, улица 8 Марта, 3, улица Механизаторов, 21.

С 12:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 28, 30 по улице Гагарина, №№ 2, 4, 6, 12 по улице Вавилова, №№ 1, 4, 5, 7, 20, 22, 24 по улице Шевченко, № 1 по улице 4-й Пятилетки, № 88 по улице Тельмана. В этот период не будет холодной воды также у жителей частного сектора улиц Вавилова, Шевченко, Новокарьерной, Урицкого, Кротевича, Гранитной, 2-й Гранитной, Щорса, Железнодорожной, Чайковского, Тельмана, проездов Шишкина, Лузана. Воду подвезут по заявкам потребителей. 

После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

202
#отключения
3

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