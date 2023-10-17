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Врач-эндокринолог советует есть вареные яйца на завтрак для продления жизни

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#здоровье #продукты

В желтках содержится большое количество биологически активных питательных веществ и соединений, способных улучшать метаболизм, эффективно поддерживать иммунную систему.

Врач-эндокринолог Зухра Павлова заявила в своем Телеграм-канале, что регулярное употребление куриных яиц связали с продлением жизни.

Американские учёные изучили влияние куриных яиц на здоровье и продолжительность жизни. Специалисты на протяжении месяца исследовали воздействие диеты без яиц, с тремя яичными белками и тремя цельными яйцами в день на состояние здоровых молодых людей (18–35 лет).

По словам врача, самые хорошие результаты показала группа, в рационе которой были цельные куриные яйца. У участников снижался уровень холестерина в крови, масса тела, улучшалось состояние сосудов и сердца. Также выяснилось, что подобная диета менее благоприятно влияла на маркеры резистентности к инсулину по сравнению с яичными белками, а за счёт повышения уровня "хорошего" холестерина яйца оказались способны предотвращать развитие атеросклероза.

При этом в исследовании не уточняется, в каком виде участники ели яйца. Сама Павлова рекомендует варить их или готовить на пару и есть целиком. Желтки богаты биологически активными питательными веществами и соединениями, которые улучшают метаболизм, липидный обмен, а также иммунную функцию, - уточнила эндокринолог.

В целом, по ее словам, куриные яйца - один из лучших вариантов животного белка. Идеально есть их на завтрак несколько раз в неделю - от 2 до 5.
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#здоровье #продукты

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