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11 минут назад
Самыми дешевыми новогодними направлениями стали Турция и Египет
Самыми дешевыми заграничными направлениями для путешествий на Новый год стали Турция и Египет.
Самыми дешевыми заграничными направлениями для путешествий на Новый год стали Турция и Египет. Стоимость путевок на праздники назвали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
По данным участников отрасли, на январских праздниках пакетный тур «все включено» на двоих в Турцию в среднем стоит 187 тысяч рублей, включая перелет. Аналогичная путевка в Египет обойдется в 242 тысячи рублей.
Средняя стоимость пакетных туров в Объединенные Арабские Эмираты на новогодних каникулах достигает почти 323 тысяч рублей с перелетом. Слетать в Таиланд вдвоем получится за 342 тысячи, а на Шри-Ланку — за 396 тысяч рублей.
Также на Новый год-2024 у россиян пользуются спросом такие направления как Куба, Маврикий, Мальдивы, Сейшелы.
При этом поездка по России будет стоить около 73 тысяч рублей, в большинстве случаев эта сумма не включает авиабилеты, - пишет Lenta.ru.
Сейчас в структуре новогодних бронирований туроператора с примерно равными долями продаж лидируют ОАЭ, Таиланд, Россия, Шри-Ланка, Египет и Турция.
Отмечается, что продажи турпакетов на ноябрьские праздники идут намного активнее, если сравнивать с аналогичным периодом 2022 года: годовой прирост по количеству проданных туров составляет сейчас + 32%.
По состоянию на середину октября, в ТОП-5 самых продаваемых направлений с захватом ноябрьских праздников у федерального туроператора входят Турция, ОАЭ, Египет, Таиланд и Россия. На шестой позиции сейчас Шри-Ланка.
Ближе к ноябрьским праздникам ожидается рост доли российских курортов. По России в ТОП самых популярных направлений на конец октября – начало ноября входят (по убыванию): Краснодарский край (безусловный лидер), Москва и Подмосковье, Калининград, Санкт-Петербург и Кавминводы.
По данным участников отрасли, на январских праздниках пакетный тур «все включено» на двоих в Турцию в среднем стоит 187 тысяч рублей, включая перелет. Аналогичная путевка в Египет обойдется в 242 тысячи рублей.
Средняя стоимость пакетных туров в Объединенные Арабские Эмираты на новогодних каникулах достигает почти 323 тысяч рублей с перелетом. Слетать в Таиланд вдвоем получится за 342 тысячи, а на Шри-Ланку — за 396 тысяч рублей.
Также на Новый год-2024 у россиян пользуются спросом такие направления как Куба, Маврикий, Мальдивы, Сейшелы.
При этом поездка по России будет стоить около 73 тысяч рублей, в большинстве случаев эта сумма не включает авиабилеты, - пишет Lenta.ru.
Сейчас в структуре новогодних бронирований туроператора с примерно равными долями продаж лидируют ОАЭ, Таиланд, Россия, Шри-Ланка, Египет и Турция.
Отмечается, что продажи турпакетов на ноябрьские праздники идут намного активнее, если сравнивать с аналогичным периодом 2022 года: годовой прирост по количеству проданных туров составляет сейчас + 32%.
По состоянию на середину октября, в ТОП-5 самых продаваемых направлений с захватом ноябрьских праздников у федерального туроператора входят Турция, ОАЭ, Египет, Таиланд и Россия. На шестой позиции сейчас Шри-Ланка.
Ближе к ноябрьским праздникам ожидается рост доли российских курортов. По России в ТОП самых популярных направлений на конец октября – начало ноября входят (по убыванию): Краснодарский край (безусловный лидер), Москва и Подмосковье, Калининград, Санкт-Петербург и Кавминводы.