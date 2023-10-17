В России

24 минуты назад

Кабмин установил список стран для идентификации в финансовой сфере

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#экономика #финансы #идентификация

Правительство РФ утвердило список из 25 стран, где граждане смогут проходить идентификацию для совершения финансовых операций в России.

Правительство определило перечень из 25 стран, где может проводиться идентификация граждан для осуществления финансовых операций в России. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин, - пишет "Российская газета".

"Утвердить прилагаемый перечень иностранных государств (территорий), в которых зарегистрированы иностранные банки и иные иностранные финансовые организации, которым кредитные организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию), операторы инвестиционных платформ, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, вправе поручать проведение идентификации клиента - иностранного гражданина или иностранного юридического лица, представителя такого клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца и (или) обновление информации о них", - говорится в тексте распоряжения.

Уточняется, что в перечень включены: Азербайджан, Алжир, Армения, Бахрейн, Беларусь, Бразилия, Египет, Индия, Индонезия, Казахстан, Катар, Киргизия, Китай, Кувейт, Малайзия, Монголия, ОАЭ, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Турция, Узбекистан.

Ранее в июле был принят закон, который упростил иностранным гражданам доступ к финансовым услугам в России. Он предоставляет право российским банкам, а также профучастникам рынка ценных бумаг поручать проведение идентификации клиентов - иностранных физлиц и юрлиц - иностранным банкам и иным иностранным финорганизациям. Таким образом, допускается открытие счета или вклада в банке без личного присутствия клиента или его представителя при условии, что иностранное лицо прошло идентификацию в иностранном банке по поручению российского банка-партнера.
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#экономика #финансы #идентификация

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