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39 минут назад

Госдума приняла в I чтении закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ

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#ратификация #ДВЗЯИ

Соавторами законопроекта стали 423 депутата.

Госдума приняла в первом чтении законопроект об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Подчеркивается, что его соавторами стали председатель Госдумы, руководители фракций и практически все депутаты Госдумы.

Вопрос о необходимости отзыва ратификации поднял президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

Как ранее заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, 18 и 19 октября документ может быть рассмотрен во втором и в третьем чтениях, - отмечается на сайте Госдумы.

"На протяжении 23 лет мы ждали, что США ратифицируют этот Договор (ДВЗЯИ). Но Вашингтон из‑за своих двойных стандартов, безответственного отношения к вопросам глобальной безопасности не сделал этого", — отметил Володин.

"Вашингтон должен наконец‑то понять, что гегемония с их стороны ни к чему хорошему не приводит. Необходим диалог на принципах взаимного уважения, отсутствия двойных стандартов, невмешательства в дела суверенных государств", — подчеркнул он.

"Российская Федерация сделает все для защиты своих граждан и чтобы глобальный стратегический паритет был сохранен", — резюмировал Володин.

Документ внесен в Госдуму 13 октября. Его соавторами выступили практически все депутаты палаты парламента. Законопроектом отменяется статья 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", которая содержит положение о ратификации договора, подписанного от имени Российской Федерации в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года. Также меняется название федерального закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний" на "О Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний".

За документ проголосовали 412 депутатов, воздержавшихся и голосовавших против не было. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале отметил, что ратификация договора отзывается в интересах обеспечения безопасности России, - передает ТАСС.
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#ратификация #ДВЗЯИ

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