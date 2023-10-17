В России
39 минут назад
Госдума приняла в I чтении закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ
Соавторами законопроекта стали 423 депутата.
Госдума приняла в первом чтении законопроект об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
Подчеркивается, что его соавторами стали председатель Госдумы, руководители фракций и практически все депутаты Госдумы.
Вопрос о необходимости отзыва ратификации поднял президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".
Как ранее заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, 18 и 19 октября документ может быть рассмотрен во втором и в третьем чтениях, - отмечается на сайте Госдумы.
"На протяжении 23 лет мы ждали, что США ратифицируют этот Договор (ДВЗЯИ). Но Вашингтон из‑за своих двойных стандартов, безответственного отношения к вопросам глобальной безопасности не сделал этого", — отметил Володин.
"Вашингтон должен наконец‑то понять, что гегемония с их стороны ни к чему хорошему не приводит. Необходим диалог на принципах взаимного уважения, отсутствия двойных стандартов, невмешательства в дела суверенных государств", — подчеркнул он.
"Российская Федерация сделает все для защиты своих граждан и чтобы глобальный стратегический паритет был сохранен", — резюмировал Володин.
Документ внесен в Госдуму 13 октября. Его соавторами выступили практически все депутаты палаты парламента. Законопроектом отменяется статья 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", которая содержит положение о ратификации договора, подписанного от имени Российской Федерации в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года. Также меняется название федерального закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний" на "О Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний".
За документ проголосовали 412 депутатов, воздержавшихся и голосовавших против не было. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале отметил, что ратификация договора отзывается в интересах обеспечения безопасности России, - передает ТАСС.
Подчеркивается, что его соавторами стали председатель Госдумы, руководители фракций и практически все депутаты Госдумы.
Вопрос о необходимости отзыва ратификации поднял президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".
Как ранее заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, 18 и 19 октября документ может быть рассмотрен во втором и в третьем чтениях, - отмечается на сайте Госдумы.
"На протяжении 23 лет мы ждали, что США ратифицируют этот Договор (ДВЗЯИ). Но Вашингтон из‑за своих двойных стандартов, безответственного отношения к вопросам глобальной безопасности не сделал этого", — отметил Володин.
"Вашингтон должен наконец‑то понять, что гегемония с их стороны ни к чему хорошему не приводит. Необходим диалог на принципах взаимного уважения, отсутствия двойных стандартов, невмешательства в дела суверенных государств", — подчеркнул он.
"Российская Федерация сделает все для защиты своих граждан и чтобы глобальный стратегический паритет был сохранен", — резюмировал Володин.
Документ внесен в Госдуму 13 октября. Его соавторами выступили практически все депутаты палаты парламента. Законопроектом отменяется статья 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", которая содержит положение о ратификации договора, подписанного от имени Российской Федерации в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года. Также меняется название федерального закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний" на "О Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний".
За документ проголосовали 412 депутатов, воздержавшихся и голосовавших против не было. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале отметил, что ратификация договора отзывается в интересах обеспечения безопасности России, - передает ТАСС.