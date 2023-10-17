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сегодня, 14:11
На подлете к Крыму уничтожено восемь беспилотников
Ночью все дроны были сбиты или подавлены.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об уничтожении восьми беспилотников.
По его словам, все аппараты были сбиты и подавлены ночью на подлете к полуострову.
"За ночь на подлете к Крыму подавлены средствами РЭБ и сбиты силами ПВО восемь БПЛА противника", - сообщил он в своем Телеграм-канале.
Чиновник поблагодарил наших военных за четкую и слаженную работу, а также попросил всех соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
По его словам, все аппараты были сбиты и подавлены ночью на подлете к полуострову.
"За ночь на подлете к Крыму подавлены средствами РЭБ и сбиты силами ПВО восемь БПЛА противника", - сообщил он в своем Телеграм-канале.
Чиновник поблагодарил наших военных за четкую и слаженную работу, а также попросил всех соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.