В России

сегодня, 14:11

На подлете к Крыму уничтожено восемь беспилотников

22
#беспилотники #атака #Крым

Ночью все дроны были сбиты или подавлены.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об уничтожении восьми беспилотников.

По его словам, все аппараты были сбиты и подавлены ночью на подлете к полуострову.

"За ночь на подлете к Крыму подавлены средствами РЭБ и сбиты силами ПВО восемь БПЛА противника", - сообщил он в своем Телеграм-канале.

Чиновник поблагодарил наших военных за четкую и слаженную работу, а также попросил всех соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
22
#беспилотники #атака #Крым

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
В Липецке появился гибридный офис нового формата для контакт-центра группы «Самолет»
В Липецке появился гибридный офис нового формата для контакт-центра группы «Самолет»
Бизнес

Еще в рубрике

Госдума приняла в I чтении закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ
#ратификация #ДВЗЯИ
Госдума приняла в I чтении закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ

36 минут назад

В России
«Лента» приобрела крупную торговую сеть магазинов «Монетка»
#Лента #Монетка #экономика
«Лента» приобрела крупную торговую сеть магазинов «Монетка»

сегодня, 12:06

В России
Грузовое судно село на мель в Баренцевом море рядом с Мурманском
#судно #Мурманск
Грузовое судно село на мель в Баренцевом море рядом с Мурманском

сегодня, 11:20

В России
Бюджет РФ в 2024-2026 годах может недополучить налогов на 335 миллиардов рублей
#экономика #налоги
Бюджет РФ в 2024-2026 годах может недополучить налогов на 335 миллиардов рублей

сегодня, 10:35

В России
Туры на ноябрьские праздники за год подорожали на 70%

вчера, 17:07

В России
В России узаконят продажу алкоголя на верандах

вчера, 17:06

В России