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17 минут назад
Два российских ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над Японским морем
Полет продолжался семь часов.
Два российских ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый семичасовой полет над нейтральными водами Японского моря, - передает ТАСС, ссылаясь на Минобороны России.
"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря. Продолжительность полета составила около семи часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С Воздушно-космических сил", - сказали в ведомстве.
Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш заявил, что "полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства".
По его словам, "летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана".
"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря. Продолжительность полета составила около семи часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С Воздушно-космических сил", - сказали в ведомстве.
Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш заявил, что "полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства".
По его словам, "летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана".