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Киргизия ужесточает условия безвизового режима для иностранцев
Теперь для иностранных граждан вводится безвизовый режим по принципу "60/120" и отменяется режим visa-run.
Правительство Киргизии отменило положение "visa-run", согласно которому иностранные граждане имели возможность часто выезжать за пределы страны и въезжать обратно с целью продления срока своего пребывания, - сообщает пресс-служба киргизского МИД.
"По инициативе министерства 10 октября кабинетом министров Киргизии утверждено положение о порядке пребывания иностранных граждан на территории республики, которое предусматривает отмену практики "visa-run", при которой иностранные граждане часто выезжают за пределы страны и возвращаются обратно с целью продления срока их пребывания на территории Киргизии", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, теперь для иностранных граждан внедрен безвизовый режим по принципу "60/120", согласно которому при использовании безвизового режима сроком до 60 дней, повторный въезд возможен только через 60 дней с момента предыдущего выезда из страны, - передает "Интерфакс".
Уточняется, что исчисление сроков по принципу "60/120" будет применяться в отношении граждан, для которых установлен 60-дневный безвизовый режим. В отношении граждан, которые могут посещать Киргизию в безвизовом порядке сроком до 90 дней, сроки будут исчисляться по принципу "90/180".
Министерство просит граждан иностранных государств заранее планировать свое пребывание на территории страны и, в случае необходимости, оформлять соответствующие разрешительные документы на пребывание в Киргизии, а также обращает внимание, что оформить визу или иные разрешительные документы (ВНЖ, регистрация, статус "кайрылман" (этнические киргизы, переселившиеся или желающие переселиться на территорию Киргизии) возможно без выезда за пределы страны.
"По инициативе министерства 10 октября кабинетом министров Киргизии утверждено положение о порядке пребывания иностранных граждан на территории республики, которое предусматривает отмену практики "visa-run", при которой иностранные граждане часто выезжают за пределы страны и возвращаются обратно с целью продления срока их пребывания на территории Киргизии", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, теперь для иностранных граждан внедрен безвизовый режим по принципу "60/120", согласно которому при использовании безвизового режима сроком до 60 дней, повторный въезд возможен только через 60 дней с момента предыдущего выезда из страны, - передает "Интерфакс".
Уточняется, что исчисление сроков по принципу "60/120" будет применяться в отношении граждан, для которых установлен 60-дневный безвизовый режим. В отношении граждан, которые могут посещать Киргизию в безвизовом порядке сроком до 90 дней, сроки будут исчисляться по принципу "90/180".
Министерство просит граждан иностранных государств заранее планировать свое пребывание на территории страны и, в случае необходимости, оформлять соответствующие разрешительные документы на пребывание в Киргизии, а также обращает внимание, что оформить визу или иные разрешительные документы (ВНЖ, регистрация, статус "кайрылман" (этнические киргизы, переселившиеся или желающие переселиться на территорию Киргизии) возможно без выезда за пределы страны.