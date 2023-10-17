сегодня, 11:20
Грузовое судно село на мель в Баренцевом море рядом с Мурманском
На борту 82-метрового сухогруза "Александр Гусев" находятся восемь человек. Угрозы затопления судна не зафиксировали, топливо не разлилось.
"Генгруз "Александр Гусев" вышел из порта Мурманска и сел на мель в Кольском заливе недалеко от Большого Оленьего маяка. Экипаж доложил об угрозе опрокидывания из-за шторма", - пояснили в службе.
"Да, мы подтверждаем, грузовое судно "Александр Гусев" село на мель в Баренцевом море. Работаем", - подтвердили ТАСС в Мурманском морском спасательно-координационном центре.
Уточняется, что на борту 82-метрового сухогруза восемь человек.
"Воспользоваться плотами они пока не могут из-за метеоусловий", - отмечается в сообщении.
Северо-Западная транспортная прокуратура, которая организовала проверку по факту ЧП, подтвердила, что на борту находятся восемь человек. По предварительным данным, сухогруз сел на мель на входе в Кольский залив в районе губы Корелинская из-за метеоусловий. На место вылетел вертолет региональной поисково-спасательной базы, - сообщает прокуратура.
Судно морского класса "Александр Гусев" было построено в 1993 году и относится к типу "генеральный груз".