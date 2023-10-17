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23 минуты назад
Бюджет РФ в 2024-2026 годах может недополучить налогов на 335 миллиардов рублей
Основные риски недостачи отмечаются по НДС на товары и услуги, реализуемые внутри РФ.
Российская казна может недополучить 335 млрд рублей в 2024–2026 годах, - следует из заключения Счетной палаты на новый проект бюджета.
Счетная палата (СП) выявила риски недопоступления прогнозируемых доходов в федеральный бюджет. Как отмечается в документе, общая сумма недостачи может достичь 119,3 млрд рублей в 2024 году, 129 млрд — в 2025-м и 151,7 млрд — в 2026-м, то есть всего 400 млрд. При этом аудиторы проводили оценку с учетом дополнительных доходов. Эти неучтенные в прогнозе поступления составят 65 млрд рублей за три года: 35,2 млрд, 20,9 млрд и 8,9 млрд рублей соответственно, - пишут "Известия".
Если взять в расчет эти средства, то в 2024 году казна может недополучить 84,1 млрд рублей (0,05% ВВП), в 2025 году — 108,2 млрд (0,06% к ВВП), в 2026 году — 142,7 млрд (0,07% к ВВП), подсчитала СП в своем заключении. То есть за три года сумма недостачи составит 335 млрд рублей.
Главная причина — снижение поступлений от НДС на товары и услуги, реализуемые внутри России. Собираемость этих платежей, как правило, оказывается ниже прогноза, - заявили аудиторы. Между тем в Минфине изданию рассказали, что в бюджет заложено повышение собираемости и администрирования налогов. В ФНС также ждут поступлений согласно проекту финансового плана. Эксперты отмечают: недополучение сотен миллиардов рублей может увеличить дефицит бюджета. Впрочем, его можно покрывать за счет госдолга, который в РФ находится на безопасном уровне.
Как отмечает Счетная палата, этот показатель представляется завышенным, поскольку на практике он обычно скромнее: по итогам 2022-го он составил 95,7%, а на сентябрь 2023-го — 93,1%. Таким образом, казна может недополучить по этому направлению 109,2 млрд рублей в 2024 году, 117,5 млрд — в 2025-м и 126 млрд — в 2026 году, то есть почти 352 млрд рублей за трехлетку (88% от суммы нехватки в 400 млрд).
Согласно проекту бюджета на 2024–2026 годы, поступления от НДС на товары, реализуемые в России, составят 7,7 трлн, 8,3 трлн и 8,9 трлн рублей соответственно (за трехлетку ожидается почти 25 трлн доходов).
Счетная палат также отмечает риски недопоступления от акцизов на табачную продукцию, произведенную в РФ, в размере 35,7 млрд рублей за три года. Как объясняется в документе, снижение связано с индексацией налоговых ставок на такие товары. В проекте казны по этой статье ожидаются доходы на уровне около 770 млрд рублей ежегодно.
По оценке ФНС, рассчитанной на основании прогноза Минэка и с учетом повышения эффективности налогового администрирования, поступления НДС на товары, реализуемые на территории России, а также от акциза на табачную продукцию ожидаются в соответствии с проектом закона о федеральном бюджете на 2024–2026 годы, сообщили в пресс-службе ФНС.
В то же время, по оценке СП, больше всего дополнительных доходов принесет ввозной НДС (начисляется на товары, которые поступают в страну из-за рубежа). Они составят 25,1 млрд рублей в 2024 году и 13,4 млрд в 2025-м (всего 38,5 млрд — 60% от суммы ожидаемых резервов). Основные факторы роста поступлений по этой статье — подорожание импорта и изменение его структуры в условиях выросшего курса доллара, объясняет контрольный орган. Поступления от ввозного НДС прогнозируются в проекте бюджета на уровне 4,8 трлн рублей в 2024-м, 4,9 трлн — в 2025-м и 5,2 трлн — в 2026 году.
Помимо этого, на период 2024–2026 годов СП ожидает дополнительные доходы от акциза на жидкую сталь в сумме 2,4 млрд рублей ежегодно, что также объясняется изменениями курса доллара.
Отмечается, что в бюджет заложен рост собираемости налогов — оценки согласованы с ФНС, - пояснили в пресс-службе Минфина. Там добавили, что если общая экономическая ситуация будет соответствовать прогнозу Минэка, то значимых рисков по реализации плана нет.
Счетная палата (СП) выявила риски недопоступления прогнозируемых доходов в федеральный бюджет. Как отмечается в документе, общая сумма недостачи может достичь 119,3 млрд рублей в 2024 году, 129 млрд — в 2025-м и 151,7 млрд — в 2026-м, то есть всего 400 млрд. При этом аудиторы проводили оценку с учетом дополнительных доходов. Эти неучтенные в прогнозе поступления составят 65 млрд рублей за три года: 35,2 млрд, 20,9 млрд и 8,9 млрд рублей соответственно, - пишут "Известия".
Если взять в расчет эти средства, то в 2024 году казна может недополучить 84,1 млрд рублей (0,05% ВВП), в 2025 году — 108,2 млрд (0,06% к ВВП), в 2026 году — 142,7 млрд (0,07% к ВВП), подсчитала СП в своем заключении. То есть за три года сумма недостачи составит 335 млрд рублей.
Главная причина — снижение поступлений от НДС на товары и услуги, реализуемые внутри России. Собираемость этих платежей, как правило, оказывается ниже прогноза, - заявили аудиторы. Между тем в Минфине изданию рассказали, что в бюджет заложено повышение собираемости и администрирования налогов. В ФНС также ждут поступлений согласно проекту финансового плана. Эксперты отмечают: недополучение сотен миллиардов рублей может увеличить дефицит бюджета. Впрочем, его можно покрывать за счет госдолга, который в РФ находится на безопасном уровне.
Как отмечает Счетная палата, этот показатель представляется завышенным, поскольку на практике он обычно скромнее: по итогам 2022-го он составил 95,7%, а на сентябрь 2023-го — 93,1%. Таким образом, казна может недополучить по этому направлению 109,2 млрд рублей в 2024 году, 117,5 млрд — в 2025-м и 126 млрд — в 2026 году, то есть почти 352 млрд рублей за трехлетку (88% от суммы нехватки в 400 млрд).
Согласно проекту бюджета на 2024–2026 годы, поступления от НДС на товары, реализуемые в России, составят 7,7 трлн, 8,3 трлн и 8,9 трлн рублей соответственно (за трехлетку ожидается почти 25 трлн доходов).
Счетная палат также отмечает риски недопоступления от акцизов на табачную продукцию, произведенную в РФ, в размере 35,7 млрд рублей за три года. Как объясняется в документе, снижение связано с индексацией налоговых ставок на такие товары. В проекте казны по этой статье ожидаются доходы на уровне около 770 млрд рублей ежегодно.
По оценке ФНС, рассчитанной на основании прогноза Минэка и с учетом повышения эффективности налогового администрирования, поступления НДС на товары, реализуемые на территории России, а также от акциза на табачную продукцию ожидаются в соответствии с проектом закона о федеральном бюджете на 2024–2026 годы, сообщили в пресс-службе ФНС.
В то же время, по оценке СП, больше всего дополнительных доходов принесет ввозной НДС (начисляется на товары, которые поступают в страну из-за рубежа). Они составят 25,1 млрд рублей в 2024 году и 13,4 млрд в 2025-м (всего 38,5 млрд — 60% от суммы ожидаемых резервов). Основные факторы роста поступлений по этой статье — подорожание импорта и изменение его структуры в условиях выросшего курса доллара, объясняет контрольный орган. Поступления от ввозного НДС прогнозируются в проекте бюджета на уровне 4,8 трлн рублей в 2024-м, 4,9 трлн — в 2025-м и 5,2 трлн — в 2026 году.
Помимо этого, на период 2024–2026 годов СП ожидает дополнительные доходы от акциза на жидкую сталь в сумме 2,4 млрд рублей ежегодно, что также объясняется изменениями курса доллара.
Отмечается, что в бюджет заложен рост собираемости налогов — оценки согласованы с ФНС, - пояснили в пресс-службе Минфина. Там добавили, что если общая экономическая ситуация будет соответствовать прогнозу Минэка, то значимых рисков по реализации плана нет.