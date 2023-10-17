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США ввели санкции за нарушение ценового потолка на нефть из РФ

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#нефть #цены #санкции

США ввели санкции против двух компаний, которые перевозили нефть из России по цене, превышающей установленный порог.

США ввели санкции против двух компаний, которые перевозили нефть из России по цене, превышающей установленный порог. Санкции затронули Lumber Marine SA из ОАЭ и турецкую компанию Ice Pearl Navigation Corp, - передает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал “Мейстер”.

Два танкера, принадлежащих упомянутым компаниям – SCF Primorye и YasaGolden Bosphorus, перевозили нефть по ценам, превышающим $75 и $80 за баррель соответственно.

Аналитики отмечают, что несмотря на серьезные угрозы, Запад до сих пор не смог значительно ущемить экономические интересы России. В феврале газета Bloomberg сообщила, что у России имеется обширный флот танкеров, более 600 судов, используемых для перевозки нефти, и это число не включает посредников и судов в Европейском союзе.

"Мы по-прежнему привержены реализации политики ценового ограничения", — заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо. По его словам, эта политика преследует две цели: сокращение прибыли России от торговли нефтью и обеспечение достаточных объемов поставок на мировые рынки для поддержания стабильности этих рынков.

Россия вывела из-под эмбарго "Большой семерки" более чем 70 процентов морского экспорта. Уже в августе, по данным платформы сырьевой аналитики и грузового экспорта Kpler, поставки выросли вдвое относительно весны. Значит, Москва "все искуснее обходит ограничения, продавая нефть по ценам, близким к уровню международного рынка", - подчеркнули аналитики.

Urals реализовывали выше ценового потолка практически сразу после его введения. А ценный сорт легкой малосернистой нефти ВСТО (ESPO) в сентябре китайцы приобретали с премией к эталонной Brent.

Соблюдать ценовые ограничения на российскую нефть и нефтепродукты практически невозможно, - признали в ЕС. Доходы Москвы от экспорта растут, а Старый Свет совершает сделки по рыночной стоимости через третьи руки.

"В ЕС даже не выполнили обязательство пересматривать потолок каждые два месяца, гарантируя, что он ниже рынка. Это явный признак того, что механизм не действует", — отмечают в финском независимом Центре исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA).
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#нефть #цены #санкции

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