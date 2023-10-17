39-летняя женщина погибла в огне

Утром 16 октября во время пожара в жилом доме деревни Корытное Краснинского района погибла 39-летняя женщина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Огнем уничтожена внутренняя отделка одной из комнат дома на площади 24 квадратных метра, и повреждена отделка дома на площади 36 квадратных метров.Также в этот день пожарные тушили пал травы в Добринском районе.