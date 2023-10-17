Происшествия

сегодня, 09:40

39-летняя женщина погибла в огне

1035
#МЧС #пожар
39-летняя женщина погибла в огне
Утром 16 октября во время пожара в жилом доме деревни Корытное Краснинского района погибла 39-летняя женщина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

Огнем уничтожена внутренняя отделка одной из комнат дома на площади 24 квадратных метра, и повреждена отделка дома на площади 36 квадратных метров.

photo_5292211393522683891_y.jpg

Также в этот день пожарные тушили пал травы в Добринском районе.
1035
#МЧС #пожар

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
В Липецке появился гибридный офис нового формата для контакт-центра группы «Самолет»
В Липецке появился гибридный офис нового формата для контакт-центра группы «Самолет»
Бизнес

Еще в рубрике

25-летний грязинец промышлял кражами сумок и денег с карт
#кража
25-летний грязинец промышлял кражами сумок и денег с карт

сегодня, 09:55

Происшествия
Из-за ссоры с девушкой 23-летний липчанин разбил стекла на двух остановках
#хулиганство #вандализм
13
Из-за ссоры с девушкой 23-летний липчанин разбил стекла на двух остановках

сегодня, 09:48

Происшествия
Автобус и легковой автомобили столкнулись на сельской дороге: травмы получили четыре человека
#авария #ДТП
Автобус и легковой автомобили столкнулись на сельской дороге: травмы получили четыре человека

сегодня, 09:14

Происшествия
Вандалы расписали мобильный пост ДПС
#хулиганство #вандализм #мобильный пост
55
Вандалы расписали мобильный пост ДПС

вчера, 16:37

Происшествия
50-летнего липчанина подозревают в кражах стиральной машины, электроплиты и мебели
#кража
2
50-летнего липчанина подозревают в кражах стиральной машины, электроплиты и мебели

вчера, 16:12

Происшествия
Утренняя ссора на почве ревности закончилась поножовщиной
#поножовщина #конфликт #ревность
14
Утренняя ссора на почве ревности закончилась поножовщиной

вчера, 15:57

Происшествия