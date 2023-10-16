В поселках Дачном, Матырском и Силикатном отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

С 08:00 и до окончания работ отключат холодную воду в поселках Дачном, Матырском, Силикатном, на станции Казинка – воду подвезут по заявкам потребителей.



С 09:00 и до окончания работ без холодной воды останется дом № 9/4 по улице Титова – машина с водой подъедет к вышеуказанному дому.



С 10:00 и до окончания работ не будет холодной воды в частном секторе района Сокола – на улицах Вильямса, Свердлова, Грибоедова, Радищева, Сурикова, Куйбышева, Добролюбова, Пархоменко, Ковалева, Репина, Дружбы, Гражданской, Свободный Сокол, Восточной, Производственной, Демократической, Римского-Корсакова, П. Лумумбы. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Вильямса, 10.



С 10:00 и до окончания работ с неудобствами из-за отсутствия холодной воды также столкнутся жители частного сектора Опытной Станции – отключения затронут улицы Лучистую, Утреннюю, Отрадную, Новую, Совхозную, Вольную, Раздольную, Ягодную, Новотепличную, Пришвина, Просторную, Ясную, переулок Беговой. Воду подвезут к дому № 9 по улице Вольной.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



