Общество

сегодня, 17:03

В поселках Дачном, Матырском и Силикатном отключат холодную воду

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#отключения
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В поселках Дачном, Матырском и Силикатном отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк». 
С 08:00 и до окончания работ отключат холодную воду в поселках Дачном, Матырском, Силикатном, на станции Казинка – воду подвезут по заявкам потребителей. 

С 09:00 и до окончания работ без холодной воды останется дом № 9/4 по улице Титова – машина с водой подъедет к вышеуказанному дому. 

С 10:00 и до окончания работ не будет холодной воды в частном секторе района Сокола – на улицах Вильямса, Свердлова, Грибоедова, Радищева, Сурикова, Куйбышева, Добролюбова, Пархоменко, Ковалева, Репина, Дружбы, Гражданской, Свободный Сокол, Восточной, Производственной, Демократической, Римского-Корсакова, П. Лумумбы. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Вильямса, 10. 

С 10:00 и до окончания работ с неудобствами из-за отсутствия холодной воды также столкнутся жители частного сектора Опытной Станции – отключения затронут улицы Лучистую, Утреннюю, Отрадную, Новую, Совхозную, Вольную, Раздольную, Ягодную, Новотепличную, Пришвина, Просторную, Ясную, переулок Беговой. Воду подвезут к дому № 9 по улице Вольной. 

После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

203
#отключения
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