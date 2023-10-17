Охраняемая территория, террасы и веранды: в Липецке презентовали район «Авторский»

Квартиры в обещающем стать украшением Липецка районе уже продают.

В районе улицы Железнякова возводится новый жилой район — «Авторский». 13 октября его презентовали экспертам рынка недвижимости, в это же день началась продаж квартир.







На бывшей площадке тепличного хозяйства в районе Опытной станции на закрытой охраняемой территории, по сути, возводят «Город в городе»: в новом районе все дома будут невысокой этажности — не более 7-8 этажей, а само жильё — формата «Комфорт плюс».

Из года в год население Липецка не прибавляется — в областном центре живёт около полумиллиона человек. При этом город растёт вширь: липчане приобретают второе жильё, делая ставку на улучшение качества жизни и предлагающуюся к новой квартире инфраструктуру. Застройщик ООО «Спорт-Сити» постарался сделать этот пакет улучшений максимальным.

В жилом районе «Авторский» решили отказаться от безликих 20-этажек, получивших в народе название «человейников». В «Авторском» подошли к строительству домов с душой. Говорят, в Черноземье ничего подобного раньше не строили. Сами дома в новом районе будут качественными и визуально красивыми: газосиликат и минплита облицованы фактурным одинарным кирпичом.









Рядом с каждым домом запроектирован небольшой участок. В квартирах на первых этажах предусмотрены выходы на веранды, а верхние этажи имеют террасы.

Над новым районом достаточно долго работала большая команда архитекторов и проектировщиков. Изначально проект разрабатывала воронежская компания «Пятый сезон», а дорабатывала его «АрхСтудия-В» Высоцкого. В результате получился очень интересный для города квартал с дворами-колодцами и домами с эксплуатируемой кровлей, в котором сочетаются современный и американский стили архитектуры.

Жильё формата «Комфорт плюс» в Липецке возводили и раньше — но речь шла об отдельно стоящих зданиях, теперь строится целый район со зданиями одинакового формата — невысокими и максимально удобными для жизни.

Помимо веранд и террас, будущие новосёлы смогут похвастаться перед гостями высокими потолками: в квартирах на первых этажах их высота достигнет 3,5-4 метров, в остальных — 3 метров.

Авторски в новом жилом районе подошли и к проектировке квартир: например, «трёшки» здесь есть самых разных площадей: в 74, 79, 94 и 112 метров. Почти везде кухню можно совместить с залом — несущих стен между ними нет.

Среди других изюминок: поквартирное автономное газовое отопление. Оно не только позволяет существенно экономить на оплате услуг ЖКХ (ведь платишь только за газ и холодную воду), но и быть автором своей жизни — настраивая отопление в помещении точно по погоде за окном и своим предпочтениям. Причём застройщик сразу обещает поставить качественные итальянские котлы, которые по желанию даже могут быть с элементами «умного дома»: управлять погодой в доме, включать, выключать и регулировать котёл можно будет удалённо, с мобильного телефона.

Порядок в жилом районе с закрытой территорией обеспечит частная охранная организация — её сотрудники будут патрулировать закрытую территорию, а значит, не нужно беспокоиться за детей на улице. Безопасность также призваны обеспечить несколько онлайн-камер с возможностью посмотреть их видеопотоки в любой момент.



В «Авторском» также предусмотрены интерьерные входные группы с удобной парковкой для колясок и велосипедов и проходные подъезды с выходом во двор и за дом — например, для подъезда грузовых автомобилей и разгрузки мебели и стройматериалов.









Для автомобилей продуманы стояночные места за периметром дома (только для первого дома предусмотрены 146 паковочных мест) и две крытые четырёхъярусные парковки с супермаркетами и коммерческой недвижимостью на первых этажах.

Также предполагается строительство зарядной станции для электромобилей. Планируется также продажа квартир «под ключ» — уже с мебелью и готовым ремонтом.

Район будет закольцован дорогой с двух сторон — чтобы будущим новосёлам с первых дней жизни в новой квартире никак не мешала строительная и грузовая техника — её пустят с одной стороны, а личный транспорт жильцов — с другой. Также по проекту предусмотрена зона выгула собак. Возможно и появление мангальной зоны.

В будущем в центре жилого района планируется строительство детского сада на 176 мест и поликлиники неподалёку. А уже сейчас в непосредственной близости — физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Сам район Опытной станции, по планам, вскоре соединит с центром города новый мост, который свяжет Боевой проезд и улицу Гагарина.

Первый дом на 203 квартиры площадью 19 тысяч квадратных метров на улице Железнякова уже вовсю строится. Сдача дома намечена уже к концу 2024 года, а квартиры в нём уже начали продавать. Стоимость квадратного метра начинается от 85 тысяч рублей. Успей стать автором своей жизни!

Застройщик ООО СЗ ЗСК «СПОРТ-СИТИ», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

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