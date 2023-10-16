Происшествия
сегодня, 15:18
Мужчина ударил подругу сожительницы и помял машину своей бывшей — его посадили на 3 месяца
38-летнего уроженца Абхазии ранее уже штрафовали за побои.
Чаплыгинский районный суд вынес приговор 38-летнему уроженцу Абхазии за нанесение побоев и умышленное повреждение имущества.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, мужчина 9 января этого года уже был оштрафован на 5 тысяч рублей за побои, но 13 января этого года он поссорился со знакомой своей сожительницы и ударил её ладонью по лицу.
А ночью 3 мая он решил отомстить уже бывшей сожительнице и врезался в ее автомобиль «Лада Приора». В результате на переднем бампере машины образовались трещина, увеличился зазор между капотом и правым передним крылом.
Но на этом разгневанный мужчина не остановился: он подошел к автомобилю и 8 раз ударил кулаком по кузову, отчего образовались вмятины на левой двери, на левом заднем крыле, на крышке багажника, на заднем правом крыле, на крыше, правой задней двери, правой передней двери и на капоте.
Всего хозяйке машины был причинён ущерб на сумму более 48 тысяч рублей.
В результате мужчину по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний приговорили за побои и повреждение «Приоры» к 8 месяцам исправительных работ с удержанием 5% из зарплаты в доход государства.
Но мужчина ещё не отбыл наказание по предыдущему приговору суда — в результате окончательно ему назначили 3 месяца лишения свободы в колонии-поселении.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, мужчина 9 января этого года уже был оштрафован на 5 тысяч рублей за побои, но 13 января этого года он поссорился со знакомой своей сожительницы и ударил её ладонью по лицу.
А ночью 3 мая он решил отомстить уже бывшей сожительнице и врезался в ее автомобиль «Лада Приора». В результате на переднем бампере машины образовались трещина, увеличился зазор между капотом и правым передним крылом.
Но на этом разгневанный мужчина не остановился: он подошел к автомобилю и 8 раз ударил кулаком по кузову, отчего образовались вмятины на левой двери, на левом заднем крыле, на крышке багажника, на заднем правом крыле, на крыше, правой задней двери, правой передней двери и на капоте.
Всего хозяйке машины был причинён ущерб на сумму более 48 тысяч рублей.
В результате мужчину по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний приговорили за побои и повреждение «Приоры» к 8 месяцам исправительных работ с удержанием 5% из зарплаты в доход государства.
Но мужчина ещё не отбыл наказание по предыдущему приговору суда — в результате окончательно ему назначили 3 месяца лишения свободы в колонии-поселении.
Гость