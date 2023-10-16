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Соревнования по бобслею и санному спорту на ОИ-2026 пройдут за пределами Италии
Соревнования зимних Олимпийских игр 2026 года по бобслею, скелетону и санному спорту пройдут за пределами Италии, принимающей Олимпиаду.
"Два дня назад правительство сообщило нам, что следует рассмотреть лучший и наиболее надежный вариант - отказаться от строительства центра санных видов спорта в Кортине и перенести соревнования на уже существующую и работающую площадку. В результате оргкомитет должен найти другое место проведения за пределами Италии", - сказал Малаго.
"Мы уже работаем над изучением всех возможных решений и альтернатив вместе с МОК и международными федерациями, прежде чем представить выбор нашему совету для окончательного утверждения. В связи с этим важно помнить, что подобное решение повлияет на работу и будет иметь последствия для бюджета оргкомитета", - отметил он.
Подчеркивается, что это первый случай в истории зимних Олимпийских игр, когда часть соревнований пройдет за пределами страны-организатора. В истории летней Олимпиады такое происходило дважды: на Играх 1920 года в бельгийском Антверпене соревнования по парусному спорту прошли в Амстердаме, а на Олимпиаде-1956 в австралийском Мельбурне соревнования по конному спорту были перенесены в Стокгольм, - передает РИА Новости.
Зимние Олимпийские игры 2026 года в итальянских Милане и Кортина д'Ампеццо пройдут 6-22 февраля.