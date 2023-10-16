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22 минуты назад
ЦБ РФ представил новые купюры номиналом в 1000 и 5000 рублей
В Банке России показали, как будут выглядеть новые банкноты номиналом в 1000 рублей и 5000 рублей образца 2023 года.
Центробанк России 16 октября 2023 года вводит в обращение модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей, - говорится на сайте регулятора.
Отмечается, что обновленные банкноты выполнены в современном дизайне и имеют усиленный защитный комплекс.
ЦБ РФ использует в оформлении модернизированных банкнот достопримечательности федеральных округов. Тысячерублевая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны — Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной стороне отображены Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе, - говорится в пресс-релизе.
Пятитысячная банкнота посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны — стела "Европа-Азия", на оборотной стороне представлены памятник "Сказ об Урале" в Челябинске, стела "66-параллель" (Полярный круг) в Салехарде.
Уточняется, что купюры сохраняют цветовую палитру: 1000 рублей выполнена в бирюзовой гамме, 5000 рублей — в красной.
На банкнотах размещен QR-код, ведущий на страницу сайта Банка России, где размещена подробная информация о художественном оформлении и признаках подлинности банкнот.
Банкноты выпуска 2023 года являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по нарицательной стоимости при оплате любых видов товаров и услуг без всяких ограничений. Модернизированные банкноты будут поступать в оборот постепенно и обращаться наравне с банкнотами образца 1997 года.
Отмечается, что обновленные банкноты выполнены в современном дизайне и имеют усиленный защитный комплекс.
ЦБ РФ использует в оформлении модернизированных банкнот достопримечательности федеральных округов. Тысячерублевая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны — Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной стороне отображены Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе, - говорится в пресс-релизе.
Пятитысячная банкнота посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны — стела "Европа-Азия", на оборотной стороне представлены памятник "Сказ об Урале" в Челябинске, стела "66-параллель" (Полярный круг) в Салехарде.
Уточняется, что купюры сохраняют цветовую палитру: 1000 рублей выполнена в бирюзовой гамме, 5000 рублей — в красной.
На банкнотах размещен QR-код, ведущий на страницу сайта Банка России, где размещена подробная информация о художественном оформлении и признаках подлинности банкнот.
Банкноты выпуска 2023 года являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по нарицательной стоимости при оплате любых видов товаров и услуг без всяких ограничений. Модернизированные банкноты будут поступать в оборот постепенно и обращаться наравне с банкнотами образца 1997 года.