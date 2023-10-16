Общество

56 минут назад

В центре Липецка и на его окраинах — отключения холодной воды

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#отключения
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В центре Липецка и на его окраинах — отключения холодной воды
Сегодня на время ремонтных работ «РВК-Липецк» ограничил подачу холодной воды по следующим адресам: 

— ул. Бехтеева, 4, 10;
— ул. Славянова, 1, 2, 3;
— ул. Политехническая, 1, 3, 5;
— ул. Гагарина, 30, 28;
— ул. Вавилова, 4, 6, 12, 2;
— ул. Шевченко, 1, 4, 20, 22, 24, 5, 7;
— ул. 4-й Пятилетки, 1;
— ул. Тельмана, 88;

— частный сектор: ул. Вавилова, ул. Шевченко, ул. Новокарьерная, пр. Шишкина, ул. Урицкого, ул. Кротевича, ул. Гранитная, ул. Щорса, ул. 2-ая Гранитная, ул. Железнодорожная, ул. Чайковского, ул. Тельмана, пр-д. Ф. Лузана.

Подвоз воды организован по заявкам потребителей.

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#отключения
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Комментарии (1)

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30 минут назад
да что происходит то? отключения идут по всему городу, и никакого подвоза в помине нет, а в частные дома, в газовый котел как наливать воду?
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