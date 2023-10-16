Общество
56 минут назад
В центре Липецка и на его окраинах — отключения холодной воды
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Сегодня на время ремонтных работ «РВК-Липецк» ограничил подачу холодной воды по следующим адресам:
— ул. Бехтеева, 4, 10;
— ул. Славянова, 1, 2, 3;
— ул. Политехническая, 1, 3, 5;
— ул. Гагарина, 30, 28;
— ул. Вавилова, 4, 6, 12, 2;
— ул. Шевченко, 1, 4, 20, 22, 24, 5, 7;
— ул. 4-й Пятилетки, 1;
— ул. Тельмана, 88;
— частный сектор: ул. Вавилова, ул. Шевченко, ул. Новокарьерная, пр. Шишкина, ул. Урицкого, ул. Кротевича, ул. Гранитная, ул. Щорса, ул. 2-ая Гранитная, ул. Железнодорожная, ул. Чайковского, ул. Тельмана, пр-д. Ф. Лузана.
Подвоз воды организован по заявкам потребителей.
— ул. Бехтеева, 4, 10;
— ул. Славянова, 1, 2, 3;
— ул. Политехническая, 1, 3, 5;
— ул. Гагарина, 30, 28;
— ул. Вавилова, 4, 6, 12, 2;
— ул. Шевченко, 1, 4, 20, 22, 24, 5, 7;
— ул. 4-й Пятилетки, 1;
— ул. Тельмана, 88;
— частный сектор: ул. Вавилова, ул. Шевченко, ул. Новокарьерная, пр. Шишкина, ул. Урицкого, ул. Кротевича, ул. Гранитная, ул. Щорса, ул. 2-ая Гранитная, ул. Железнодорожная, ул. Чайковского, ул. Тельмана, пр-д. Ф. Лузана.
Подвоз воды организован по заявкам потребителей.
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