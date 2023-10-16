сегодня, 12:26
Минфин предлагает схему соглашений по налогам с дружественными странами
Минфин готов предложить дружественным странам обновить действующие или подписать новые соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) со стандартного предложения.
По его словам, есть универсальная компромиссная редакция соглашения, которую в министерстве готовы предлагать со ставками 10-10-10 (10%-ные ставки налога у источника при выплате дивидендов, процентов и роялти). Это увязано со ставками, которые мы предлагаем в САР (специальные административные районы) для тех, кто туда переехал из иностранных юрисдикций, – пояснил он.
Минфин, как рассказал замминистра, стремится не допустить повторения ситуации, когда бизнес использует иностранные юрисдикции для получения пониженных налоговых ставок, создавая там холдинговые компании. Условия соглашения должны способствовать повышению притока иностранных инвестиций и не приводить к уменьшению национальной налоговой базы.
Переговоры о СИДН начинаются с обращения от бизнес-объединений о донастройке, - отметил Сазанов. Предложения должны включать "определенную аргументацию". В Минфине допускают некоторые льготы, но не готовы делать исключения для холдинговых компаний.
Минфин работает над пересмотром налоговых соглашений со странами, которые не присоединились к санкциям, с лета прошлого года. До конца переговоры удалось довести только с Оманом. Осенью прошлого года Минфин хотел пересмотреть соглашения с Малайзией, Турцией и ОАЭ. По словам Сазанова, активные переговоры ведутся только с ОАЭ, но они не близки к завершению. Переговоры с Турцией приостановлены, так как Анкара не проявила интереса к переподписанию СИДН. Соглашения со странами, которые ввели санкции против РФ, приостановлены, - пишет "Ъ".