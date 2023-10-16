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22 минуты назад

Власти Таиланда ввели 90-дневный безвизовый режим для туристов из РФ

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#Таиланд #туризм #виза

Об этом решении объявил премьер-министр страны.

Премьер-министр Таиланда Сретта Тависин заявил, что власти страны захотели ввести 90-дневный безвизовый режим для туристов из России, - пишет Lenta.ruиииииииилллллла со ссылкой на местное издание Bangkok Biz News.

По информации издания, официально решение по трехмесячному безвизу еще не принято, проект продолжает рассматриваться местным правительством. Уточняется, что мера временная и будет действовать с 1 ноября 2023 по 30 апреля 2024 года.

Премьер подчеркнул, что в России очень холодная зима, которая длится с декабря по март, поэтому 30 дней на тайских курортах отдыхающим может не хватить. Более того, по его словам, такой дружественный жест укрепит отношения между странами.

Ранее в октябре сообщалось, что приехавшие в Таиланд россияне смогут продлить безвизовое пребывание в стране. Уточняется, что, согласно новым правилам, прибывшим в Таиланд по 30-дневному безвизовому штампу туристам разрешается находиться в курортной стране еще 30 дней. Новый порядок продления срока временного пребывания граждан РФ в королевстве введен 30 сентября.
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#Таиланд #туризм #виза

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