Общество

18 минут назад

Финальный этап: как проходит приёмка дома после капремонта?

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Финальный этап: как проходит приёмка дома после капремонта?

Последние месяцы календарного года – время завершения капитального ремонта большинства домов и процесса их приёмки.

На данный момент работы выполнены по отдельным видам в 129 многоквартирных домах, в которых проживает 25 тысяч человек. Большинство этих высоток находятся в областном центре, остальные – в г. Ельце, г. Грязи, Лебедянском, Липецком, Усманском районах. Среди видов работ преобладает замена лифтов – жители 53 домов добираются домой на 132 новых подъемниках. В 62 домах отремонтировали крыши, в 36 – системы теплоснабжения, в таком же количестве многоэтажек обновили сети электроснабжения. Собственники помещений 28 многоэтажек уже смогли оценить новую систему холодного водоснабжения, а 19 МКД – горячего водоснабжения, 24 МКД – водоотведения. В 23 высотках отремонтировали системы газоснабжения, в шести обновили подвалы.

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В стадии приёмки в регионе находится 30 многоэтажек.

В состав комиссии, которая инспектирует дом, как правило, входят представители ФКР Липецкой области, управления ЖКХ региона, органа местного самоуправления, управляющей организации, компании-подрядчика.

Процесс приёмки дома после капремонта может занять не один день: нужно проверить все работы, заявленные в договоре с подрядчиком, оценить их объем, соответствие утвержденному проекту, смете, действующим нормам и правилам производства работ. При необходимости проверяют надежность работы инженерного оборудования.

Так, в доме № 26 по ул. Гагарина в Липецке в этом году был выполнен капитальный ремонт крыши и фасада. Подрядная организация уложилась в сроки по графику. Теперь дом проходит приемку.

Обычно все дефекты выявляются и устраняются на стадии выполнения работ подрядчиком, поэтому при сдаче больших вопросов не возникает. В ходе капремонта инженеры-кураторы согласно технической политике ФКР и проектно-сметной документации проверяют качество и соответствие материалов, технику производства работ, наличие на объектах журналов производства работ и паспорта ремонта.

Жители дома могут контролировать ход работ в рамках капитального ремонта, принимать участие в приемке, но при этом подписывать акт имеет право только в том случае, если ранее на общем собрании его выбрали ответственного. Если собственники МКД не провели общее собрание, то право участия в работе приемочной комиссии переходит на профильное структурное подразделение администрации муниципального образования.

На каждый вид работ действует пятилетний гарантийный срок. Даже если недостатки ремонта жильцы обнаружили после приёмки, то подрядная организация их устранит.

Напомним, в этом году планируется провести работы по капитальному ремонту в 208 домах области, в том числе в 143 домах Липецка.

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