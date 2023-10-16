Две машины сгорели за выходные

Всего за выходные дни в Липецкой области зарегистрированы 22 пожара, в шести случаях горела сухая трава и семь раз — мусор на открытой площади.

Ночью 14 октября в селе Тербуны сгорел автомобиль «Ауди», а ночью 15 октября в селе Ольховец Лебедянского района - «ВАЗ-2106», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.



14 октября в Усмани на улице Заводовского горела комната в многоквартирном доме. Огонь повредил шкаф и вещи на двух квадратных метрах. Еще одна комната горела в многоквартирном доме на улице Филипченко в Липецке, но там пламя потушили жильцы до приезда пожарных. В этот же день в Грязях на улице Суворова сгорел деревянный жилой дом, а в поселке Добринка выгорела надворная постройка.

