Происшествия

38 минут назад

Две машины сгорели за выходные

241
#МЧС #пожар
Две машины сгорели за выходные

Всего за выходные дни в Липецкой области  зарегистрированы 22 пожара, в шести случаях горела сухая трава и семь раз — мусор на открытой площади.

Ночью 14 октября в селе Тербуны сгорел автомобиль «Ауди», а ночью 15 октября в селе Ольховец Лебедянского района - «ВАЗ-2106», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

14 октября в Усмани на улице Заводовского горела комната в многоквартирном доме. Огонь повредил шкаф и вещи на двух квадратных метрах. Еще одна комната горела в многоквартирном доме на улице Филипченко в Липецке, но там пламя потушили жильцы до приезда пожарных. В этот же день в Грязях на улице Суворова сгорел деревянный жилой дом, а в поселке Добринка выгорела надворная постройка.
241
#МЧС #пожар

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