В России
50 минут назад
В России растет деловая активность в производственном секторе
Деловая активность в производственном секторе России растет седьмой месяц подряд.
По прогнозу ООН, Россия в этом году станет одной из немногих стран G20 с положительной экономической динамик,- передает РИА Новости.
По данным S&P Global, индекс PMI, отражающий деловую активность в промышленности России, вырос до 54,5 пункта по сравнению с 52,7 пункта в августе. Это свидетельствует об укреплении промышленного сектора. В то же время экономики стран Европы находятся в состоянии рецессии и продолжают слабеть, - отмечает издание. Во Франции констатировали обрушение экономики и возложили вину за это на европейские власти.
По данным Росстата, в августе выпуск промышленной продукции в годовом выражении увеличился на 5,4%. С апреля-мая отрасли держатся на уровне 110% от показателей 2020 года. Банк России сообщил, что во втором квартале загрузка производственных мощностей достигла 81% — это исторический максимум.
ЦБ РФ сообщает, что во втором квартале загрузка производственных мощностей достигла 81 процента — это исторический максимум. Предыдущий рекорд был в первом квартале — 80,3. Лучшие показатели у добывающих предприятий (82,6), обрабатывающих (75,6) и в строительстве (77,7).
Заводы наращивают обороты и модернизируют производства "в условиях переориентации на внутренний спрос, активизации программ импортозамещения", - пояснили в Центробанке. Соответственно, усилилась инвестиционная активность.
Рекорд зафиксировали и в Институте экономической политики имени Егора Гайдара (ИЭП). По итогам двух кварталов средняя загрузка — 76,7 процента (в прошлом году было 76,5). Лидируют производство бумаги и бумажных изделий — 83,6, текстиля и одежды — 81,5.
Импорт активно замещается отечественными компаниями.
В первом полугодии выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий увеличился на 71,6 процента, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — 51,7, готовых металлических изделий — 45,8, мебели — 34,3, электрического оборудования — 32,1, одежды — 44.
Уход западных брендов дал легкой промышленности хороший импульс. Улучшили показатели изготовители моющих средств и косметики, одежды, продуктов, кормов для животных.
Развиваются логистика, грузоперевозки. После отказа иностранных нефтетрейдеров транспортировать российскую нефть из-за опасений вторичных санкций заказов у судоходных компаний заметно прибавилось.
В Европе же наблюдается совершенно иная картина. В Великобритании индекс PMI упал до 46,8 пункта, что является минимумом за два с половиной года. Экономическая активность снижается, рецессия становится вероятной, считают аналитики. В Германии индекс также сокращается с апреля. Предприятия констатируют ухудшение ситуации, настроения крайне пессимистичны. Германская экономика находится в состоянии рецессии.
По данным S&P Global, индекс PMI, отражающий деловую активность в промышленности России, вырос до 54,5 пункта по сравнению с 52,7 пункта в августе. Это свидетельствует об укреплении промышленного сектора. В то же время экономики стран Европы находятся в состоянии рецессии и продолжают слабеть, - отмечает издание. Во Франции констатировали обрушение экономики и возложили вину за это на европейские власти.
По данным Росстата, в августе выпуск промышленной продукции в годовом выражении увеличился на 5,4%. С апреля-мая отрасли держатся на уровне 110% от показателей 2020 года. Банк России сообщил, что во втором квартале загрузка производственных мощностей достигла 81% — это исторический максимум.
ЦБ РФ сообщает, что во втором квартале загрузка производственных мощностей достигла 81 процента — это исторический максимум. Предыдущий рекорд был в первом квартале — 80,3. Лучшие показатели у добывающих предприятий (82,6), обрабатывающих (75,6) и в строительстве (77,7).
Заводы наращивают обороты и модернизируют производства "в условиях переориентации на внутренний спрос, активизации программ импортозамещения", - пояснили в Центробанке. Соответственно, усилилась инвестиционная активность.
Рекорд зафиксировали и в Институте экономической политики имени Егора Гайдара (ИЭП). По итогам двух кварталов средняя загрузка — 76,7 процента (в прошлом году было 76,5). Лидируют производство бумаги и бумажных изделий — 83,6, текстиля и одежды — 81,5.
Импорт активно замещается отечественными компаниями.
В первом полугодии выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий увеличился на 71,6 процента, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — 51,7, готовых металлических изделий — 45,8, мебели — 34,3, электрического оборудования — 32,1, одежды — 44.
Уход западных брендов дал легкой промышленности хороший импульс. Улучшили показатели изготовители моющих средств и косметики, одежды, продуктов, кормов для животных.
Развиваются логистика, грузоперевозки. После отказа иностранных нефтетрейдеров транспортировать российскую нефть из-за опасений вторичных санкций заказов у судоходных компаний заметно прибавилось.
В Европе же наблюдается совершенно иная картина. В Великобритании индекс PMI упал до 46,8 пункта, что является минимумом за два с половиной года. Экономическая активность снижается, рецессия становится вероятной, считают аналитики. В Германии индекс также сокращается с апреля. Предприятия констатируют ухудшение ситуации, настроения крайне пессимистичны. Германская экономика находится в состоянии рецессии.