В России

17 минут назад

РФ временно ограничит импорт морепродуктов из Японии

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#морепродукты #Япония

В Россельхознадзоре сообщили о присоединении к временным ограничительным мерам, введенным Китаем в отношении импорта рыбы и морепродуктов из Японии.

Россельхознадзор в качестве меры предосторожности с 16 октября 2023 года присоединяется к временным ограничительным мерам КНР в отношении импорта рыбы и морепродуктов из Японии, - сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что ограничения вводится до предоставления исчерпывающей информации, необходимой для подтверждения безопасности продуктов водного промысла и соответствия требованиям Евразийского экономического союза, а также ее анализа специалистами Россельхознадзора, - говорится в сообщении Россельхознадзора.

Китай запретил ввозить рыбу и морепродукты из Японии после решения Токио сбросить воду с атомной электростанции "Фукусима-1" в море. 7 июля Пекин ввел ограничения на импорт продуктов из десяти японских префектур, но после начала сброса воды с АЭС 24 августа запретил ввоз всех морепродуктов из Японии.

Сбрасываемая с "Фукусимы-1" вода очищена и сильно разбавлена обычной морской водой, но все же содержит радиоактивные изотопы. Она хранится более чем в 1 тысяче резервуаров, общий объем которых — 1,34 млн т. Ожидается, что период сброса всей воды составит около 30 лет. Утилизация очищенной воды началась спустя 12 лет после аварии на атомной станции, когда там из-за землетрясения и последовавшего за ним цунами произошли взрывы и утечка радиации.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в июле признало безопасным японский план по сбросу воды в океан.

Южная Корея продлила запрет на ввоз рыбы и морепродуктов из восьми префектур Японии, включая Фукусиму, веденный еще в 2013 году, - передает РБК.
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#морепродукты #Япония

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